VIDEO: Roberto D'Aversa, DT de Lecce, propina un golpe con la cabeza a jugador del Hellas

Lecce, Italia.- Al final del partido en el que el Lecce perdió por 0-1 ante el Hellas Verona en la jornada dela Serie A de Italia, ocurrió un lamentable hecho en donde el entrenador del equipo local Roberto D'Aversa propinó un fuerte golpe con la cabeza al delantero rival Thomas Henry, como según se pudo apreciar a través de un video que ha circulado en las redes sociales y que se ha viralizado en las horas posteriores al encuentro disputado en el Estadio Ettore Giardiniero.

En las imágenes se pudo observar el momento en el que Henry discutía con el futbolista del Lecce, Marin Pongracic una vez terminado el partido cuando el entrenador D’Aversa se acerca y de repente se le ve dar un aparente cabezazo que derriba al jugador. Por este hecho ambos recibieron la tarjeta roja por parte del árbitro Daniele Chiffi. En tanto que el estratega explicó lo que pasó después.

“El próximo sábado nos toca otro partido importante y no quería que ninguno de mis jugadores fuera sancionado. Quise separarlos de los rivales y luego ocurrió el incidente con Henry”, dijo el entrenador en palabras recogidas por la agencia de noticias AP. “Ya me disculpé con los dirigentes de Verona. Como técnico y padre de tres hijos, quiero disculparme por lo ocurrido”, agregó el estratega italiano.

Por su parte, el Lecce publicó un comunicado en el que se refiere a lo ocurrido con su entrenador y condenaron el hecho por ir contra sus valores. "El US Lecce, en referencia al episodio en el que se ha visto envuelto el entrenador D'Aversa y el jugador del Verona Henry, evaluando la situación de nerviosismo general al final del partido, condena firmemente el gesto de su entrenador por ser contrario a los principios y valores del deporte", escribieron.

Más tarde el entrenador quiso aclarar que no lo golpeó. “Me equivoqué y me disculpé. Fue un momento de descontrol y perdí lucidez, pero no al extremo de agredir a otra persona”, aseguró en su cuenta de Instagram. El Lecce se mantiene en lucha por no caer a la zona de descenso y la próxima semana se enfrentará a Salernitana, último lugar de la tabla general y ante el que buscarán ganar.

Fuente: Tribuna