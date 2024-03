¿'Canelo' Álvarez quiere sacar ventaja? Niegan cláusulas para pelea contra Jaime Munguía

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de que se hiciera oficial la pelea entre Saúl 'Canelo' Álvarez y Jaime Munguía surgió la versión de que el tapatío podría usar cláusulas en su favor que podrían afectar al tijuanense. Fue el excampeón mexicano Juan Manuel Márquez, quien planteó dicha posibilidad en cuanto a la rehidratación, por lo que pidió que fuera un combate en igualdad de circunstancias este mes de mayo.

“Me gustaría que fuera en igualdad de circunstancias... que el peleador de Jalisco no ponga cláusula de rehidratación, que no diga que no se suba más de 10 libras al siguiente día”, expresó en declaraciones para ProBoxTV, lo que empezó a plantear dudas sobre si sería así. Sin embargo, esta versión ha sido negada por parte de la empresa Zanfer Boxing, representante de Munguía, y se descartó que esto fuera así.

“No, la verdad no... es una pelea normal, no hay ningún tipo de cláusulas para nosotros”, expresó Fernando Beltrán, promotor de Zanfer Boxing a ProBoxTV. Álvarez ya se encuentra preparando para la pelea y ha subido fotos comenzando su entrenamiento. En tanto que Munguía también ya comenzó a mostrarse en redes entrenando con el experimentado preparador estadounidense Freddie Roach.

Fue la semana pasada cuando finalmente Saúl Álvarez anunció a su rival y que se medirá ante su compatriota Jaime Munguía, uno de los prospectos más interesantes del boxeo mexicano en la actualidad. En disputa estarán los cinturones de peso super mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Federación Internacional de Boxeo (FIB) y Organización Mundial de Boxeo (OMB).

¿Cuándo se enfrentan Saúl Álvarez vs Jaime Munguía?

Será el próximo cuatro de mayo, como había adelantado Álvarez y en una de las fechas que suele considerar en su calendario, cuando se midan ambos pugilistas mexicanos y en la Arena T-Mobile de Las Vegas, Nevada. El horario todavía está por confirmarse así como el resto de la cartelera para ese día. A través de sus redes sociales, el boxeador tapatío hizo oficial dicho encuentro con la imagen de la pelea.

