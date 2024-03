Escándalo en Camerún por 62 jugadores suspendidos debido a falsedad de edades

Comparta este artículo

Yaundé, Camerún.- Un nuevo escándalo ocurre en el futbol de Camerún en donde 62 futbolistas fueron suspendidos por la Federación Camerunesa de Futbol (Fecafoot) debido a una investigación por falsedad en la declaración de edades por parte de los jugadores implicados en donde incluso está un seleccionado nacional que participó en el última Copa Africana de Naciones (CAN) disputada hace unas semanas y en donde los cameruneses no pudieron disputar el título.

La Fecafoot informó de la suspensión de los 62 jugadores que participan en la liga local, quienes fueron declarados no elegibles para participar en los playoffs del MTN Elite One debido a que habrían incurrido en la falsedad de sus edades, así como una doble identidad según informaron los medios locales. El Young Sport es el equipo más afectado por esta situación debido a que no podrá contar con 13 elementos de su plantel, según la orden de la federación.

Por otra parte, el Victoria Highlanders es otro de los clubes más afectados debido a que perderán a siete jugadores. Por su parte, otros equipos no se vieron afectados y mantendrán su plantel íntegro y son Coton Sport de Garoua, Canon de Yaoundé, Stade Renard de Melong y Aigle Royal de la Manou. Entre los jugadores señalados se encuentra Nathan Douala,del Victoria United y quien había levantado sospechas por tener supuestamente 17 años.

No obstante, las dudas por la veracidad de su edad abundaron, aún así fue uno de los jugadores que formó parte del plantel de Rigobert Song para la Copa Africana, aunque en ese caso no le afecta debido a que no es un torneo con límite de edad. Las sospechas en el futbol africano por presentar futbolistas que no parecen corresponder a su edad real siempre han abundado a lo largo de los años.

Estas sospechas crecen sobre todo cuando se presentan selecciones con límite de edad en torneos internacionales como los planteles Sub 20 o Sub 17, pese a todo no se habían realizado investigaciones al respecto. Camerún ahora ha señalado este caso en su liga local y ahora habrá que esperar en que termina esta investigación que ya le ha dado la vuelta al mundo por la cantidad de jugadores castigados.

