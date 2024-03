Zlatan Ibrahimovic será el presidente de la Kings World Cup que se realizará en México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Kings League anunció hace unos días la realización de su versión de un Mundial de futbol: la Kings World Cup, y este lunes dio información importante, pues fue la presentación del exfutbolista sueco Zlatan Ibrahimovic quien será el presidente del torneo que reunirá a las dos ligas existentes, así como a equipos invitados de diferentes partes del mundo y que por el momento solo tiene confirmado a Brasil.

A través de un video en la cuenta oficial de la Kings League, se pudo apreciar a Zlatan Ibrahimovic quien aparece para presumir su palmarés individual y después da la bienvenida al torneo que segura como suyo. De esta manera se confirmó que el exfutbolista sueco, quien asegura que es el futbol el que lo extraña a él, se convierte en el primer presidente del torneo que se disputará en México.

"He ganado más de 30 títulos, he marcado más de 500 goles y no hay nadie que no conozca mi nombre. No echo de menos el futbol, el futbol me echa de menos a mí. Soy el mejor. Soy el rey de reyes. Bienvenidos a mi Mundial", dice Ibrahimovic en el video presentado por la cuenta de la liga que ha tenido mucha popularidad a tanto en España como en México en donde por el momento se ha realizado.

Se sabe que La Kings World Cup contará con 10 equipos de la Kings League que se disputa en España y 10 de la Kings League Américas. Además habrá 12 equipos invitados de diferentes partes del mundo de los que por el momento se conocen solo dos y que serán de Brasil. Uno de los clubes confirmados es el Furia FC que tiene como presidentes a Neymar, Radamel Falcao y el streamer O Estagiario.

El otro equipo es el G3X del streamer brasileño Gaules, en tanto que los otros clubes aún no se conocen, pero serán anunciados en las próximas semanas. La primera edición del Mundial será del 26 de mayo al 8 de junio de este año y la sede será México, país que acoge por primera vez el torneo y que ha destacado por generar gran interés en los aficionados, pues sus cifras de espectadores han sido altas.

