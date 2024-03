'Canelo' Álvarez se emociona por pelea contra Munguía: "Será una pelea enorme"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El próximo cinco de mayo Saúl 'Canelo' Álvarez subirá nuevamente al ring para enfrentar a Jaime Munguía en una pelea que ha generado gran expectativa y que al boxeador mexicano también ha emocionado, pues consideró que una pelea entre dos boxeadores mexicanos siempre será algo importante por lo que destacó el haber concretado dicho enfrentamiento en su primera función del año.

“Estoy muy orgulloso y sumamente entusiasmado por haber podido concretar esta pelea. Un mexicano contra otro mexicano siempre será una pelea enorme, y ha pasado un tiempo desde que ha habido una como esta. Me parece genial poder darle esta oportunidad a alguien que se la ha ganado como Jaime”, dijo Álvarez en palabras a la agencia de noticias AP. Fueron varios meses de incertidumbre antes de que se concretara la pelea.

Pero finalmente se anunció que Jaime Munguía se enfrentará al campeón indiscutido de los super medianos y ante esto el joven boxeador mexicano también se dijo entusiasmado. “Estoy muy, pero muy contento y lleno de entusiasmo por esta gran oportunidad. Estoy increíblemente agradecido con todos aquellos que estuvieron involucrados y fueron capaces de hacer a esta pelea realidad”, expresó a la agencia estadounidense.

Por su parte, Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) destacó la importancia de la pelea y resaltó el momento que viven ambos pugilistas. “El boxeo es un deporte en el que un golpe puede cambiar todo, Munguía tiene poder de puños, noqueó a Ryder, un rival que Canelo no pudo noquear; le ganó a Derevyanchenko, llegará encarrilado. Canelo también viene de un año maravilloso, entonces será una gran pelea entre dos mexicanos”, expresó el dirigente en un encuentro con la prensa.

'Canelo' responde a críticos por no pelear con Benavidez

Aunque ya se definió su primer rival para este año, se mantienen las criticas por no haber peleado contra David Benavidez y en declaraciones difundidas por el periodista Michael Benson, Saúl Álvarez consideró que pese que se hubiera dado la pelea y él hubiera ganado, seguirían criticándolo. “Sí, siempre sucede: Erislandy Lara, Austin Trout, Floyd Mayweather, Miguel Cotto, Gennady Golovkin, Daniel Jacobs, Callum Smith, Billy Joe Saunders. Al final les gané a prácticamente todos. Si le gano a Benavidez, dirán: 'Oh, ¿por qué no te enfrentas a este otro tipo?'", aseguró.

