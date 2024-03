Muere luchador mexicano Rey Destroyer tras sufrir un fuerte accidente sobre el ring

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo Léon.- El mundo de la lucha libre se encuentra de luto, luego de que se informara sobre el fallecimiento de Rey Destroyer, luchador regiomontano quien apenas tenía 22 años de edad. El gladiador había tenido un fuerte accidente sobre el ring que le provocó varias lesiones de las cuales no pudo recuperarse. La noticia ha conmocionado a toda la comunidad del deporte de los encordados.

De acuerdo con información de diversos medios locales, Rey Destroyer participaba en una función cuando sufrió una caída en la lona en una situación que no parecía de riesgo por lo que volvió a incorporarse, pero poco después se desvaneció. Ante lo ocurrido fue retirado del lugar hacia los vestidores, donde según mencionan algunos testigos convulsionó. El luchador mexicano fue llevado de urgencia al hospital universitario de Nuevo León donde recibió atención médica.

Desafortunadamente el luchador no pudo sobrevivir a lo que se definió como una lesión cerebral traumática. Las muestras de pésame no se hicieron esperar y uno de los que se pronunció en redes sociales fue el Adolfo Tapia, mejor conocido como LA Park. “Mi más sentido pésame, me acaban de informar de que lamentablemente acaba de fallecer nuestro compañero Rey Destroyer. Me uno a la pena y dolor que embarga a la familia. Descansen en paz Rey Destroyer”, escribió.

Créditos: X @luchalibreaaa

También la empresa de lucha libre Triple A expresó sus condolencias a través de su cuenta de X. "A nombre de Lucha Libre AAA Worldwide, lamentamos el sensible fallecimiento de Rey Destroyer. Enviamos nuestras condolencias a su familia y elevamos nuestras oraciones al cielo por su descanso", escribieron. Por otra parte, el luchador Cinta de Oro también se pronunció en redes sociales."Que noticia tan triste, el joven Luchador Rey Destroyer desafortunadamente partió a la Arena Celestial. Mi mas sincero pésame a todos sus seres queridos", dijo.

Fuente: Tribuna