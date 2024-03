¿Aaron Rodgers deja el futbol americano?: El mariscal de Jets podría saltar a la política

Comparta este artículo

Washington, Estados Unidos.- El mariscal de campo de los New York Jets, Aaron Rodgers, podría dar un giro inesperado a su futuro inmediato y cambiar el futbol americano profesional en la National Football League (NFL) por la política, pues está siendo considerado por Robert F. Kennedy Jr. como su compañero de fórmula para las elecciones presidenciales de Estados Unidos en este año 2024 y en donde el político iría como candidato independiente para buscar el importante puesto.

De momento todavía no se ha definido quien será el compañero de fórmula de Kennedy Jr., pero mencionó al diario The New York Times que Aaron Rodgers se encontraba en la lista junto al exgobernador de Minnesota, Jesse Ventura. Será el próximo 26 de marzo cuando el político estadounidense tenga que definir junto a quién buscará aparecer en la boleta para las elecciones presidenciales, pues es algo que debe definir antes de buscar convertirse en candidato.

Los candidatos independientes que aspiren a la presidencia deben tener ya nombrados a quienes consideran como sus vicepresidentes por lo que deberá definir antes que los candidatos de los partidos habituales. Robert es un abogado y activista medioambiental que ha destacado por su rechazo a ciertos aspectos del 'establishment', una visión que comparte con el mariscal de campo de los Jets con quien podría ir en fórmula para las elecciones.

Originalmente había buscado la candidatura como parte del partido demócrata, pero al no ser elegido ahora buscará ir por su cuenta. Cabe recordar que es descendiente de una las familias políticas más importantes de Estados Unidos y que puede ganar algunas de las simpatías de los ciudadanos por lo que es algo que preocupa a los candidatos del partido demócrata y republicano a quienes les restaría votos.

Por su parte, Rodgers recientemente había revelado cuanto tiempo le gustaría seguir jugando en la NFL mientras se prepara para tratar de estar listo ahora si para la siguiente temporada, luego de superar una lesión en el tendón de Aquiles que lo dejó fuera en el 2023 desde el primer partido, por lo que podría buscar su revancha en busca de llevar a su equipo a los play offs, a donde no llegaron el año pasado.

