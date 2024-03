LA Park revela su estado de salud tras incidente en una lucha en Tamaulipas

Comparta este artículo

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El luchador mexicano LA Park tuvo un desafortunado accidente durante su presentación en el gimnasio de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) el fin de semana en donde tuvo una fuerte caída en el cuadrilátero por lo que tuvieron que aparecer las asistencias médicas y detener la función. Ante esto el luchador, que tuvo que dejar su combate, reveló cómo se encuentra de salud y detalló el momento del incidente.

LA Park estaba por impulsarse con las cuerdas, un movimiento habitual en los luchadores, pero que en esta ocasión no salió bien, debido a que la cuerda no estaba bien puesta y sufrió una mala caída. las asistencias ingresaron para atender al luchador, quien tras ser revisado pudo dejar el cuadrilátero por su propio pie calmando la preocupación de los aficionados que asistieron a la función. Afortunadamente, el gladiador ya dio una actualización de su estado de salud.

En sus redes sociales, LA Park aseguró en un video que se encuentra bien y agradeció al público que por su apoyo. Además de que detalló como se dio el incidente y que algo que lo había ayudado a evitar una posible lesión fue el que sabe como caer en esas situaciones, algo que aprendió en su formación y con su experiencia y que lamentó que pocos luchadores de ahora conozcan. "Quiero agradecer a toda la afición que se ha preocupado por mí.

"Me ha estado hablando mucha gente y es por eso que estoy haciendo este video para dar gracias a toda la afición de la lucha libre que está al tanto de mi salud. Estoy bien, gracias a Dios. Los luchadores de ahora no están preparados, por eso sucede lo que sucede, porque no les enseñaron cómo caer y en mi generación sí nos mostraron a luchar sin cuerdas", mencionó el luchador mexicano.

Fuente: Tribuna