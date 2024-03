Milan no jugaría torneos internacionales en UEFA por dudas en traspaso de propiedad

Comparta este artículo

Milán, Italia.- El AC MIlan, uno de los clubes históricos del futbol italiano y europeo, podría quedarse sin la posibilidad de disputar torneos de caracter internacional organizados por la Unión Europea de Asociaciones de Futbol (UEFA) debido a sospechas sobre que no se habría realizado de manera legal el traspaso de propiedad del equipo entre los fondos estadounidenses Elliot y RedBird por lo que de confirmarse podría ser acreedor a la sanción deportiva, así como también una multa económica.

"Si el Milan ha mentido, escondiendo una propiedad que no corresponde con la que dicen que es, el club podría ser sancionado o con una exclusión de las competiciones UEFA; o con multas económicas; o llegando a un acuerdo con la UEFA (no fichando en alguna ventana, no gastando más de una cifra acordada...)", declaró el abogado Angelo Cascella, experto en derecho deportivo en declaraciones a la agencia de noticias EFE sobre el caso del Milan.

Este martes, la policía italiana registró la sede del club en busca de documentos que corroboren las sospechas. Según el experto citado por EFE podría haver también inversores de fondos árabes que podrían ser reconocimiento de la propiedad del fondo Elliot. Además señaló que los componentes del consejo se administración son los mismos, así como otros aspectos por lo que se estaría verificando la propiedad del club italiano.

Por su parte, la Federación Italiana de Futbol (FIGC por sus siglas en italiano) también deberá abrir un expediente sobre esta situación y en su caso tendría que también sancionar al club posiblemente restándole puntos del campeonato. En esta temporada el Milan no sería sancionado debido a que no se alcanzaría a completar la investigación por lo que las sanciones podrían ser hasta la siguiente temporada.

El Milan es actualmente segundo lugar de la Serie A aunque con una diferencia de puntos considerable respecto al líder Inter. El equipo se mantiene con vida en la Europa League, siendo el único torneo además de la Serie A que disputa y en donde buscará sumar un nuevo título. Habrá que esperar que resolverá la justicia italiana en el caso de los 'rossoneri' que es uno de los clubes más importantes en su país.

