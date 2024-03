'Canelo' Álvarez se defiende de críticas por no pelear con Benavidez; afirma hizo todo en el boxeo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido boxeador mexicano, Saúl 'Canelo' Álvarez, rompió el silencio frente a las críticas que ha recibido por su decisión de no enfrentarse al estadounidense David Benavidez. En una entrevista, el campeón mexicano dejó claro que no le inquieta no pelear con Benavidez en este momento, especialmente considerando que su próximo oponente, Jaime Munguía, posee un impresionante récord invicto de 43 combates.

Ante las constantes críticas, Álvarez recordó su historial en el boxeo, destacando que ha enfrentado y vencido a una serie de reconocidos rivales a lo largo de su carrera, incluyendo nombres como Erislandy Lara, Austin Trout, Floyd Mayweather, Miguel Cotto, Gennady Golovkin, Daniel Jacobs, Callum Smith y Billy Joe Saunders. Afirmó que, sin importar el resultado de una posible pelea contra Benavidez, siempre habría nuevas críticas y demandas por enfrentar a otros oponentes.

La respuesta del 'Canelo' se da en medio de la expectativa generada por una posible pelea contra Benavidez, quien también ostenta un impresionante récord invicto con 24 nocauts en 28 peleas. Sin embargo, Álvarez ha dejado en claro que su enfoque está en su próximo combate contra Jaime Munguía, en el cual expondrá su título de súper peso mediano. La pelea está programada para el sábado 4 de mayo en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

La decisión de enfrentar a Munguía marca un cambio en la postura previa de Álvarez, quien había expresado su preferencia por evitar peleas contra boxeadores mexicanos. La confirmación de este combate ha generado sorpresa entre los seguidores del deporte, quienes esperaban que Álvarez considerara una pelea contra Benavidez, especialmente considerando la diversidad de su herencia, que incluye raíces estadounidenses, ecuatorianas y mexicanas.

Álvarez había mantenido previamente una postura firme en cuanto a enfrentar a boxeadores mexicanos, afirmando que no le encontraba sentido a dichos combates. Sin embargo, su decisión de enfrentar a Munguía demuestra una apertura a nuevas posibilidades y una disposición a desafiar sus propias convicciones anteriores en aras de continuar su legado en el mundo del boxeo.

Con su próximo combate frente a Munguía, Álvarez busca seguir demostrando su dominio en el ring y su capacidad para enfrentar desafíos de cualquier índole. A pesar de las críticas y las expectativas del público, el Canelo reafirma su posición como uno de los mejores boxeadores de la actualidad y deja claro que, en su trayectoria, ha hecho todo lo posible para dejar su marca en el mundo del boxeo.

