¿Cómo será la venta de boletos para ver a Lionel Messi en el Inter Miami vs Monterrey?

Ciudad de México.- El Monterrey se enfrentará al Inter Miami por los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup y los aficionados ya están a la expectativa del partido de vuelta que se disputará en el Estadio BBVA. Ante esto las preguntas sobre cómo y cuánto costarán las entradas no se han hecho esperar y aunque el equipo todavía no anuncia oficialmente los precios ya se sabe cómo iniciará el proceso.

En primer lugar, los aficionados que cuenten con su abono rayado podrán activarlo para ese partido sin costo, de tal forma que serán esos seguidores quienes tendrán su lugar ya asegurado. Aunque los fans deberán estar pendientes de las fechas, pues habrá un límite para que se active, que será del 20 al 22 de marzo y en caso de no hacerlo ese lugar saldrá a la venta cuando esta comience, así lo comentó Pedro Esquivel, vicepresidente de Rayados.

"Hemos decidido que todos los abonados que han tenido o han puesto la confianza y han estado aquí semana tras semana, activen su abono sin costo. Esta va a ser la primera etapa de la activación o de la venta de cara a la serie contra el Inter de Miami. Esta activación será del 20 de marzo, que es miércoles, al viernes 22 de marzo, tendrán tres días", dijo el directivo de los Rayados en palabras recogidas por ESPN.

Créditos: X @Rayados.

En cuanto a la venta libre, ésta comenzará el próximo 29 de marzo y será entonces cuando esos abonos no activados también sean incluidos para la venta. El directivo no aseguró todavía el precio que tendrían los boletos, pero si consideró que habrá un incremento considerando el tipo de partido que es. "Todavía no tenemos decidido el nivel de precios que pondremos, pero sí el precio será más elevado", aseguró.

Fuente: Tribuna