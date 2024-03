Exmedallista mexicano, Raúl Manríquez, ahora vende arroz con leche para sobrevivir

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El atleta mexicano Raúl Manríquez, destacó en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 al ganar la medalla de bronce en la categoría de más 109 kilogramos de halterofilia; sin embargo, recientemente ha compartido su desafortunada historia, pues debido a una lesión no pudo seguir compitiendo y tuvo que dejar el deporte para encontrar otras alternativas de trabajo fuera de los deportes.

Sin embargo, Manríquez compartió que no ha podido encontrar un lugar donde laborar, pues mencionó que tuvo problemas con su número de seguridad social, el cual no ha podido arreglar debido a los largos tiempos de espera y ante esto se ha perdido la opción de ser contratado. “Si ese soy yo. A raíz de una lesión, deje de competir. Ahora que la vida es normal, busco trabajo el cual no he podido encontrar. Hay mucha vacante, mucho trabajo. Pero ante la ley no te pueden contratar sin seguro”, escribió en una publicación en sus redes sociales.

"Tengo inconsistencias en mi número de seguro social, traté de arreglarlo, pero la espera es demasiada. No sirve de nada las 100 o 200 medallas que puedas tener", agregó Raúl, quien ante la necesidad mencionó que optó por vender arroz con leche e incluso señaló haber recogido basura para salir adelante, sumándose así un caso más de un deportista que debe recurrir a otras alternativas.

"No sirve de nada haber sido un campeón si termine vendiendo arroz con leche y recogiendo basura para poder sobrevivir. Esto no es grilla, es simplemente historia personal”, aseguró Raúl en su publicación. Manríquez llegó a representa a México en Los Juegos Olímpicos de la Juventud y también en campeonatos mundiales en donde destacó ganando varías preseas de bronce. En algún momento también llegó a colocarse en el puesto 34 del mundo.

La falta de recursos, ya sea por problemas para obtener recursos o de cualquier otra índole, ha sido una de las constantes de los deportistas mexicanos en diferentes disciplinas y ha afectado tanto a los que se encuentran en activo como a los que se retiraron. En su caso, Raúl Manríquez, aseguró en su publicación que no contaba su historia personal para hacer "grilla", sino solo para darla a conocer.

Fuente: Tribuna