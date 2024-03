Jimmy Garoppolo llegaría a los Rams para la temporada 2024-25 de la NFL

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Jimmy Garoppolo ya no fue considerado por Las Vegas Raiders, quienes anunciaron su salida de manera oficial esta semana y no pasó mucho antes de que el mariscal de campo encontrara un nuevo equipo para la temporada 2024-2025 de la National Football League (NFL), pues según reportes de la prensa estadounidense se convirtió en la nueva adquisición de Los Ángeles Rams en la agencia libre, sumando así una opción más para que comande su ataque.

De acuerdo con información del portal ESPN, Garoppolo firmó un contrato por un año con los Rams para ser el suplente de Matthew Stafford. No obstante, no se dieron detalles sobre las cantidades que percibirá y el equipo aún no hace oficial el movimiento. Por otra parte, 'Jimmy G' no podrá ser tomado en cuenta para los primeros dos juegos de la temporada debido a que tiene que cumplir una suspensión de juegos debido a que violó la política de sustancias.

De acuerdo con información que se dio en su momento, habrían sido medicamentos recetados que no contaban con una autorización de uso terapéutico por parte de la liga por lo que habría sido castigado.al no cumplir con las políticas de drogas para mejorar el rendimiento de la liga y la Asociación de Jugadores de la NFL y deberá cumplir su castigo de dos partidos antes de pensar en ser considerado.

Créditos: NFL.

Los Raiders habían firmado en su momento a Garoppolo por tres años y 72 millones de dólares terminando su etapa en los San Francisco 49ers con los que llegó a disputar un Super Bowl y dos juegos de campeonato de la Conferencia Nacional. Pero su rendimiento con los 'malosos' no fue el esperado y durante su participación en la campaña pasada lanzó siete pases de anotación y tuvo nueve intercepciones, más tarde fue relegado a la banca.

Según ESPN los Raiders se ahorrarán más de 19 millones de dólares en espacio bajo el tope salarial con lo que podrán hacer más movimientos. Además de las salida de 'Jimmy G' el equipo de Las Vegas también descartó al mariscal de campo Brian Hoyer y al liniero defensivo Jerry Tillery. Las contrataciones en la agencia libre terminarán el 24 de abril y un día después iniciará el draft universitario.

Fuente: Tribuna