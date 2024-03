Lionel Messi en México: ¿Cuándo jugará el Inter Miami en Monterrey la Champions Cup?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de los últimos encuentros de la Concacaf Champions Cup, quedaron definidos los juegos de cuartos de final en donde resalta la visita de Lionel Messi a México, pues el Inter Miami se enfrentará al Monterrey por lo que por primera vez en su carrera, el argentino disputará un partido oficial en nuestro país, un acontecimiento que ha generado gran expectativa en los aficionados.

Primero el Inter Miami recibirá al Monterrey en el Chase Stadium a las 20:00 horas locales el miércoles 3 de abril de 2024. Después será el esperado juego de vuelta en el Estadio BBVA en Nuevo León el próximo miércoles 10 de abril a las 20:30 horas tiempo del centro de México (19:30 horas tiempo del Pacífico) en donde se espera que pueda estar Messi, así como las figuras que militaron en Europa como Luis Suárez, Sergio Busquets, y el defensa Jordi Alba.

Fernando Ortiz, técnico de Monterrey, mencionó que no solo será Messi quien lo preocupe, sino que será todo el conjunto de Miami. “Creo que enfrentar al Inter de Miami es muy importante como institución, para mi en esa institución juega el mejor jugador del mundo, pero el día que pisemos Miami voy a querer ganar y mis jugadores van a querer ganar", dijo Ortiz en la conferencia de prensa después del juego contra Cincinnati.

Créditos: Concacaf

"Al lugar donde vayamos siempre vamos a querer ganar, lo dije desde el principio, qué bueno que lo vamos a enfrentar, pero me preocupa todo Miami, no sólo Messi”, agregó. Además del juego de Rayados ante el equipo de Miami también quedaron definidos los otros juegos de la copa de campeones en donde destaca que América recibirá en el juego de vuelta al New England Revolution en un cambio de última hora.

América se enfrentará en la ida al equipo estadounidense el martes 2 de abril en el Guillette Stadium y el jueves en la vuelta en el Estadio Azteca el martes 10 de abril. Por otra parte los otros encuentros serán el de Colombus Crew ante los Tigres, mientras que Herediano de Costa Rica, único que sigue con vida que no es de la Liga MX o de la Major League Soccer (MLS), se enfrentará al Pachuca.

Fuente: Tribuna