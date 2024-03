Óscar de la Hoya revela cómo se gestó la pelea de 'Canelo' vs Munguía: "Lo acorralamos"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El exboxeador mexico-estadounidense Óscar de la Hoya, quien dirige la empresa promotora que tiene a Jaime Munguía, Golden Boy Promotions, reveló cómo fue que se logró gestar la pelea ante Saúl 'Canelo' Álvarez pese a que al tapatío no le atraía la idea de enfrentar a un pugilista mexicano y por lo que se había retrasado en un principio el anuncio de su siguiente rival para la función de mayo.

Por varias semanas se mantuvo en incertidumbre quien sería el rival del 'Canelo' hasta que finalmente se anunció a Jaime Munguía como su rival la semana pasada. El anuncio fue un tanto sorpresivo debido a la negativa que había tenido Saúl de medirse a compatriotas, pero también estaba entre las opciones que se rumoraban en la prensa deportiva. Fue entonces que entró Golden Boy para convencerlo de la pelea.

De la Hoya mencionó en entrevista con KO Artist Sports que Álvarez no tenía opción ante la negativa de pelear con Charlo y debido a a que no pelearía con Benavidez por lo que Jaime fue el mejor plan. “Canelo (Álvarez) realmente no tenía opción. No iba a pelear con (Jermall) Charlo, no iba a pelear con (David) Benavidez... así que lo acorralamos para que peleara con Jaime Munguía y el plan funcionó”, dijo Óscar.

Por otra parte, De la Hoya también opinó acerca de lo que se puede esperar para Jaime Munguía y no dudo en mostrarse contento por la posibilidad de que esto pueda significar un cambio en el boxeo como en su momento ocurrió con él y Julio César Chávez o como ocurrió con Saúl Álvarez y Cotto, por lo que mantiene grandes expectativas y agradece que 'Canelo' haya aceptado una pelea como esta.

"Canelo tiene ahora 33 o 34, Munguía 26 o cerca… Recuerda Chávez conmigo, o cuando Canelo peleó con Cotto, es como si esto pudiera marcar un cambio... esto es la belleza del boxeo, nunca se sabe lo que va a pasar, pero hoy estoy feliz de que Canelo le haya dado la oportunidad a Munguía", dijo De la Hoya. La esperada pelea entre 'Canelo' Álvarez y Jaime Munguía será el próximo 4 de mayo en Las Vegas.

Fuente: Tribuna