Fernando Gago 'explotó' sobre la polémica jugada sobre 'Piojo' Alvarado: "Un penalazo"

Guadalajara, Jalisco.- El técnico de Chivas, Fernando Gago, no quedó nada contento tras el Clásico Nacional entre Guadalajara y América en donde empataron sin goles, aunque más por el resultado lo fue por las decisiones arbitrales que sintió que perjudicaron al equipo, en referencia principalmente a la ocurrida en el primer tiempo en donde una jugada sobre Roberto Alvarado pudo haberse determinado como penalti y pudo haber cambiado el rumbo del partido y el resultado.

Fue una jugada en donde Alvarado, dentro del área, toca la pelota, cuando se ve impactado ya sin balón por un jugador de América que le da un fuerte cabezazo. Ante esto el 'Piojo' cae al suelo dolido, pero el árbitro Fernando Hernández no marca nada en una acción que fue considerada por muchos aficionados como un penalti sobre el delantero mexicano. Fue esta jugada que Fernando Gago reclamó en conferencia de prensa y en donde aseguró que era una falta en favor de su equipo.

"Es un penalazo (jugada sobre Alvarado), parecida a la del penalti a Ricardo Marín contra Mazatlán. Con una bronca terrible por esta situación y también por lo que me manifestaron los jugadores del sentirse incómodos, con comentarios desde el lado del arbitraje", reveló el estratega ante los medios de comunicación y agregó que se sintieron perjudicados por el trabajo del silbante, así mismo se fue contra el VAR en donde tampoco hubo una decisión distinta sobre la jugada.

"Hoy la verdad nos sentimos perjudicados por esa acción, porque para mi entender, es claro. En el sentido del VAR creo que son para tapar la injusticias, pero cuando no funciona, eso sí me da bronca", señaló el entrenador argentino. El exárbitro mexicano Felipe Ramos Rizo señaló en su cuenta de X que a su consideración era penalti sobre el jugador de las Chivas. "Penal a favor de Chivas min 34 que no se sanciona", escribió.

Al final Chivas y América repartieron puntos y el equipo azulcrema se mantiene entre los primeros lugares, como sublíder general con 25 puntos acumulados. Chivas, en cambio, es onceavo con 16 unidades. El torneo mexicano entrará en pausa por la fecha FIFA y después los rojiblancos se medirán a Monterrey y los capitalinos al Atlético San Luis. Al Clausura 2024 le restan cinco jornadas por disputar.

