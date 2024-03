La emotiva reacción de Karen Hernández tras arbitrar su primer juego de Liga MX

Comparta este artículo

León, Guanajuato.- Karen Hernández hizo historia en el partido entre León y Puebla de la jornada 12 del Clausura 2024 de la Liga MX en donde se convirtió en la tercera árbitra en dirigir un partido de la división varonil por lo que no pudo ocultar su emoción por lo ocurrido y tuvo una emotiva reacción al finalizar el juego en el Estadio Nou Camp y que concluyó con victoria de los locales por marcador de 2-1.

Karen mostró seis tarjetas amarillas y en general hizo un buen trabajo en el que fue su primer partido en la Liga MX. Al finalizar el juego y dar el silbatazo final, la árbitra no pudo evitar sentirse emocionada por lo que había ocurrido por lo que se le escaparon algunas lágrimas. La silbante se llevó la mano al rostro y bajó la cabeza y después se observó como los jugadores pasan a despedirse como habitualmente lo hacen y le dan algunas palabras.

Virginia Tovar fue la primera árbitra mexicana que fue designada como central en un partido de primera división varonil en México, tras ella tuvieron que pasar muchos años para que otra silbante fuera elegida. Eso ocurrió hace apenas una semana cuando Katia Itzel García se convirtió en la segunda y esta semana se llegó a la tercera mujer elegida para desempeñar la labor arbitral en un juego de liga varonil.

Karen Hernández es originaria de Aguascalientes e inició su carrera como árbitra profesional en la Tercera División del futbol mexicano (cuarta división en el sistema de ligas en México), desde entonces se ha consolidado por su buena labor al hacer justicia dentro del campo y pronto recibió oportunidades en la Liga Premier (tercera división), Liga de Expansión MX y Liga MX Femenil. También ha estado en partidos de categorías inferiores como Sub 13. Sub 15, Sub 17 y Sub 20.

Hernández también cuenta con gafete internacional FIFA, lo que le ha permitido ser tomada en cuenta para dirigir torneos internacionales. En ese sentido ha estado presente en partidos clasificatorios a juegos olímpicos o eliminatorias para mundiales en el área de la Confederación de Futbol de la Asociación del Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf). También estuvo presente en la reciente edición de la Copa Oro W que se disputó en Estados Unidos.

Fuente: Tribuna