¡Con polémica! Real Madrid empata al Valencia en un partido que causó la molestia merengue

Valencia, España.- El Real Madrid empató 2-2 con el Valencia en el partido correspondiente a la jornada 27 de la Liga disputado en el Estadio de Mestalla, en un juego en donde tuvieron que venir de atrás para rescatar el punto y en donde una decisión del árbitro al final del partido causó gran polémica, pues evitó lo que hubiera sido un triunfo del equipo merengue como visitante lo que provocó la molestia del plantel.

El Valencia se había adelantado en el marcador con un gol de Hugo Duro al minuto 27, tras asistencia de Fran Pérez y solo tres minutos después Roman Yaremchuk anotó el segundo tanto del juego. Pero los locales no se fueron con ventaja de dos goles al descanso ya que Vinicius Junior anotó el tanto que los acercó en el quinto minuto del tiempo agregado. Ya en la segunda mitad el delantero brasileño anotó su doblete en el minuto 76 para empatar el juego.

En el partido también se vivió la terrible lesión de Mouctar Diakhaby del Valencia, luego de que Aurélien Tchouaméni le cayera encima de la rodilla lo que le provocó una desafortunada lesión y gritos de dolor. El jugador fue sacado en camilla al minuto 89, aunque hasta el momento no se ha precisado como se enceuntra. La parte polémica empezó en los últimos minutos del juego, primero con un posible penalti para el Valencia que el árbitro descartó, aunque posteriormente el VAR dejó en claro que no era falta dentro del área.

Después llegó con una jugada que terminó con gol del Real Madrid y que el árbitro anuló para después dar por terminado el partido. Tras un tiro de esquina del Real Madrid la defensa de Valencia rechazó la pelota, después el balón fue elevado al área en donde Bellingham anotó el gol de cabeza, pero Gil Manzano ya había dado por terminado el partido. Al parecer el silbante había indicado que tras el tiro de esquina se terminaba el juego y por eso no validó la acción.

Esto molestó a los jugadores merengues que se fueron sobre el árbitro y ante esto Jude Bellingham se fue expulsado. Al final del partido Vinicius mencionó que no habían ganado porque no los habían dejado. "Un partido muy difícil, jugar fuera de casa siempre es complicado. Después de estar dos goles abajo no hemos podido porque no nos han dejado", expresó el jugador en palabras a Real Madrid TV.

Fuente: Tribuna