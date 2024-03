Condenan a siete meses de prisión a hombre que robó equipo con información sobre París 2024

Comparta este artículo

París, Francia.- El hombre que robó un maletín en el metro de París, el cual contenía un equipo de computo y dos memorias USB con información relativa a la organización de los Juegos Olímpicos, fue condenado a siete meses de cárcel. El sospechoso había sido detenido el pasado 29 de febrero y fue hasta ahora que recibió el castigo por parte de las autoridades francesas. Según se ha revelado en la prensa internacional, el hombre es de nacionalidad marroquí y ya había sido fichado con anterioridad.

De acuerdo con fuentes de la Fiscalía, reveladas por la televisora BFMTV el hombre fue acusado de robo cometido en un vehículo, por recibir bienes resultantes de un robo y por negarse a entregar el código de su celular a la policía. Según informó el diario AS, los objetos robados no han sido recuperados y de momento solo obtuvieron la bolsa en la que se encontraban. Las memorias USB y la computadora portátil contenían información sensible sobre el evento.

Sin embargo, la fiscalía francesa aseguró que no contenían información sobre los planes de seguridad del evento, sino que eran notas relativas a la movilidad en la ciudad parisina. "Aunque se cuidó de señalar que su bolso contenía una memoria USB profesional (...) es importante precisar que esta memoria sólo contenía notas relativas al tráfico en París durante los Juegos Olímpicos, y no sobre planes de seguridad sensibles", declaró la fiscalía hace unos días en palabras citadas por la agencia AFP.

Créditos: Facebook París 2024

En el mismo sentido se pronunció el ayuntamiento de la capital francesa. "Las primeras comprobaciones revelaron que el agente no estaba en posesión de ninguna información relacionada con la organización y el despliegue de la fuerza policial durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos", expresó el ayuntamiento de París a través de un comunicado. El material que fue robado solo contendría notas de uso interno sobre carreteras y transportes.

Fue el pasado lunes cuando se dio a conocer la noticia de que un ingeniero de la alcaldía de París reportó el robo de su equipaje que contenía el equipo y las memorias. Según el relato revelado por la prensa francesa, el hombre viajaba en el tren y puso su maleta en el espacio destinado para ello sobre el asiento, cuando tiempo después se dio cuenta que ya no estaba en ese lugar. Ante este hecho presentó su denuncia en la comisaría de la estación del norte de París.

