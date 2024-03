Surge nuevo e inesperado 'candidato' para pelear con 'Canelo' Álvarez... en un futuro

Comparta este artículo

Madrid, España.- El mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez sigue definiendo a su próximo rival para la primera función de boxeo que tendrá en el año, pero mientras tanto ya le surgió un nuevo e inesperado candidato a enfrentarlo y que no pertenece al mundo del boxeo. Se trata del peleador de artes marciales mixtas y primer campeón español de la Ultimate Fighting Championship (UFC), Ilia Topuria quien declaró que le gustaría medirse al mexicano.

Durante su participación en una entrevista, Topuria manifestó su deseo de que después de las artes marciales mixtas buscará boxear y para ello planea pelear al menos dos veces en este deporte. En ese sentido fue cuestionado si tenía en mente a un peleador al que le gustaría enfrentarse y dijo sin dudar que quería a Saúl 'Canelo' Álvarez, a quien considera como el mejor boxeador y alguien que está a su nivel de campeón.

“Cien por cien, no me voy a ir del deporte sin boxear. A ver, no haré muchas peleas, una o dos, seguro… número uno, con Canelo Álvarez, es el mejor del boxeo; el mejor de la UFC se tiene que enfrentar al mejor del boxeo, ¿no?”, respondió Topuria. Por otra parte, el español mencionó en otra entrevista que también era una posibilidad medirse al irlandés Conor McGregor para una futura pelea, pero se inclina por el mexicano.

Mientras tanto, 'Canelo' continúa en busca de su siguiente rival. Según lo que se ha mencionado en la prensa internacional, el boxeador mexicano habría roto relaciones con la empresa Premier Boxing Champions (PBC) con la que había pactado tres peleas, pero al parecer el desacuerdo en la elección del rival orillaron al tapatío a romper la relación por lo que ahora se manejaban nuevos nombres.

Entre los candidatos que se manejan están Jaime Munguía, uno de los mejores exponentes del país actualmente, además también se ha mencionado al puertorriqueño Édgar Berlanga. Ambos pugilistas están invictos y ante alguno de ellos podría exponer los títulos de peso Super mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Federación Internacional de Boxeo (FIB) y Organización Mundial de Boxeo (OMB).

