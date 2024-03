¿Por qué Dani Alves saldrá de la cárcel aunque ya fue sentenciado por violación de joven?

Comparta este artículo

Barcelona, España.- Hace menos de un mes Dani Alves fue declarado culpable de violar a una joven en una discoteca de Barcelona, por lo que las autoridades españolas lo condenaron a 4 años y medio en la cárcel por agresión sexual. Ahora la Audiencia de Barcelona ha decidido otorgar la libertad provisional al exjugador del Barça, bajo una fianza de un millón de euros. Esta medida llega mientras se espera la sentencia definitiva.

Alves, quien ha estado en prisión preventiva durante 14 meses, podrá salir de la cárcel una vez que deposite la cantidad estipulada en la cuenta del juzgado. Además, deberá cumplir con ciertas condiciones impuestas por la Corte de España, como la entrega de sus dos pasaportes, español y brasileño, la prohibición de salir del país europeo y la obligación de comparecer semanalmente ante el tribunal.



La decisión de la Audiencia incluye un voto particular de un magistrado que se mostraba a favor de mantener al futbolista oriundo de Brasil en prisión. Sin embargo, la mayoría ha considerado que el riesgo de fuga se ha "aminorado" tras la condena, y aunque admiten que persiste cierto peligro, este puede ser "contrarrestado" con las medidas cautelares mencionadas. Por otra parte, la Fiscalía y la acusación particular se han opuesto a su liberación.

Ambos argumentan que aún existe un riesgo significativo de fuga de Alves debido a la considerable capacidad económica del exfutbolista. En cuanto al pago de la fianza, ha circulado la versión de que el padre de Neymar será quien asuma este costo, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente. De acuerdo con la prensa internacional, Dani no saldrá este miércoles de la cárcel ya que no ha logrado reunir la cantidad antes mencionada.



Es importante mencionar que el caso de Alves ha generado un amplio debate público y mediático, y su desarrollo es seguido de cerca tanto en España como internacionalmente. La sociedad espera con interés las futuras decisiones judiciales y el desenlace final de este caso que ha capturado la atención de muchos.

Fuente: Tribuna