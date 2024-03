Lando Norris critica la acción de Checo Pérez en el Gran Premio de Arabia: 'Debían penalizarlo'

Comparta este artículo

Arabia Saudita.- La controversia desatada durante el Gran Premio de Arabia Saudita parece no haberse disipado del todo, especialmente para el piloto de McLaren, Lando Norris, quien continúa cuestionando la acción de su homólogo, Checo Pérez, en la salida de la carrera en Jeddah.

A casi dos semanas del evento, Norris aún reflexiona sobre lo sucedido, expresando su disgusto por la falta de sanción hacia Pérez, a pesar de que ambos pilotos evitaron cualquier penalización por parte de los comisarios de la carrera.

La situación en cuestión se remonta al momento de la salida, donde tanto Norris como Pérez realizaron movimientos que podrían interpretarse como adelantamientos antes del apagado de las luces. Sin embargo, mientras Norris afirma que su movimiento fue una reacción a una luz que vio delante de él y no fue premeditado, considera que la acción de Pérez sí fue intencional y merecía una penalización.

Norris subraya que su acción no buscaba adelantar, sino que fue una respuesta a una señal visual, mientras que critica la maniobra de Pérez, a la que considera más susceptible de penalización. A pesar de su frustración, Norris admite que no entiende por qué no se tomó ninguna medida disciplinaria contra Pérez por parte de los comisarios.

La controversia sobre la salida del Gran Premio de Arabia Saudita continúa generando debate entre los fanáticos y expertos en el deporte motor. Mientras Norris busca aclarar su perspectiva sobre lo sucedido, Pérez ha mantenido un perfil más discreto respecto al incidente.

La falta de consenso sobre la situación refleja la complejidad y la delicadeza de las decisiones tomadas por los comisarios de la carrera, quienes deben evaluar cada incidente en el contexto de las reglas y los estándares de seguridad establecidos por la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

A pesar de las diferencias de opinión, tanto Norris como Pérez continúan centrados en sus respectivas carreras y en el desarrollo de la temporada de Fórmula 1, donde esperan alcanzar sus objetivos deportivos y demostrar su habilidad en la pista.

El Gran Premio de Arabia Saudita sigue siendo objeto de análisis y reflexión en el mundo del automovilismo, y las opiniones divergentes sobre el incidente entre Norris y Pérez destacan la intensidad y la competitividad que caracterizan a este emocionante deporte.

Fuente: Tribuna