Podrá el Real Madrid ganar la Champions

Obviamente, para ser campeón hay que ganarle a los mejores y que mejor que eliminar al Manchester City, pero aquí es la pregunta ¿El Real Madrid puede eliminar a este Manchester City?

El City juega por nota

Como es costumbre todos los equipos de Pep juegan en automático, todas sus líneas son compactas y te lastiman ofensivamente desde la defensa hasta con los delanteros, de momento juegan por todo lo compiten y en todas las competiciones son favoritos.

En la defensa son muy ordenados y lo mejor de todo es que mantienen la pelota en el piso, casi no la dividen, pero cuando la dividen, tiran dardos que lastiman siempre las espaldas de los rivales donde los medios normalmente las convierten en asistencia, es más ellos mismos son los que tiran la asistencia.

Otra virtud es que los jugadores que están habilitados para jugar en defensa, pueden estar en cualquier zona defensiva y hasta en posiciones de medio campo, si te falta uno por lesión hay tres listos para cubrir al compañero. Es quizá el equipo con más variantes del mundo.

En la zona baja hay que destacar el nivel de Nathan Ake y de Ruben Días, ambos son capaces de organizar al equipo desde la zona baja para de inmediato imponer condiciones en el partido.

Que decimos de la media donde tienen elementos como Rodri que está en un nivel espectacular o Bernardo Silva que es el objeto del deseo del Barcelona o la nueva joya británica Jack Grealish que es lo más cerca a un brasileño que un inglés.

Pero la delantera es de espantar a quien quieran. Erling Haaland, que aunque no está viviendo su mejor momento, en cuanto se conecte es prácticamente imparable. Pero si el noruego no está bien, no hay problema, tienen a Julián Álvarez que ha puesto a Pep entre la espada y la pared, pues en un momento no supo a quién elegir, si a él o al Androide. Ahora hasta llegan a jugar los dos. Así la profundidad del actual campeón de Europa.

El Madrid puede hacerlo

CIudad de México.- Si el City tiene un equipazo, el Madrid no se queda atrás. En todas las líneas tienen un jugador de clase mundial, quizá solo en la portería Lunin no lo es, pero ha cumplido muy bien con la ausencia de Courtois que se esperaba que regresara al equipo para esta eliminatoria, pero se rompió el menisco y estará otros dos meses fuera.

Lo que le puede doler un poco al Real Madrid es la intermitencia. A veces los partidos se le indigestan, sobre todo cuando el equipo es ordenado, y el ejemplo claro fue la eliminatoria contra el Leipzig, que en algún momento nos hizo pensar que podían hacer el milagro en el Bernabéu.

Aquí una de sus grandes fortalezas, su estadio. A veces el futbol no le alcanza tanto, pero como decía Juanito: “90 minutos en el Bernabéu son molto longos” Otro ejemplo de esta frase fue precisamente contra el City cuando en una verdadera épica eliminaron a los de Guardiola para meterse en la final de la Copa de Europa.

Pero hay una pequeña cosa en esta ocasión, el partido de vuelta es en Manchester y el Madrid cerrando no es tan bueno, es más, cuando le ha tocado cerrar contra el City no han podido pasar de ronda.

Este equipo tiene con que pasar, pero debe de sacar una buena ventaja en Manchester y hacer el equipo de Pep salga a arriesgar, cosa que a veces le cuesta trabajo, pues cuando están bajo presión cometen muchos errores, porque no están acostumbrados a estar en desventaja.

Igualmente, el cuadro merengue se prende cuando juega Champions League y el pedigree europeo cuenta en este torneo. El City es el actual campeón, pero no tiene ni cerca toda la historia que se ha fraguado en Chamartín y a veces eso termina siendo el diferenciador en una eliminatoria tan apretada.

Ancelotti evidentemente no tratará de ganar con la camiseta, él hará que su equipo juegue esta eliminatoria como si fuera la final y la pregunta aquí es ¿Si pasa el Madrid eliminando al campeón, se puede pensar que no tiene rival más adelante?