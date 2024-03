¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO la pelea de Dalton Smith vs Chon Zepeda?

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- Todo parece indicar que este fin de semana se vivirán grandes emociones en Londres, Inglaterra. Y es que, durante la jornada de este viernes, 22 de marzo, trascendió la noticia de que la princesa Kate Middleton fue diagnosticada con cáncer durante su cirugía por complicaciones abdominales. Sin embargo, los amantes del boxeo no tendrán tiempo para recuperarse de esta lamentable noticia.

¿La razón? Para el próximo sábado 23 de marzo está programada la pelea entre Dalton Smith y Chon Zepeda, la cual se celebrará en la Utilita Arena Sheffield, en Inglaterra. Se enfrentarán por el título de peso superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Por desgracia, no todas las personas tienen el suficiente nivel adquisitivo para viajar a Europa, especialmente al país reinado por Carlos III.

Si ese es tu caso, no te preocupes. Aquí en TRIBUNA te contaremos dónde y a qué hora podrás disfrutar de una de las peleas más esperadas del año. Presta mucha atención, porque se espera que ambos luchadores lo den todo durante su tiempo en el ring. Esto eleva las expectativas al máximo si se toma en cuenta que Smith cuenta con un récord de 15 victorias y 11 nocauts, mientras que Chon Zepeda tiene 37 victorias en 43 combates.

Al igual que Smith, Zepeda tiene un historial de nocauts, que consta de 28. También tiene cuatro derrotas en su haber y dos no contests. El día del enfrentamiento de ambos luchadores se registrarán otras peleas, como las de Sany Ryan vs Terri Harper; Ishmael Davis contra Troy Williamson; James Flint contra Campbell Hatton; Nico Leivars vs Piotr Mirga; Liam Cameron vs Haussein Itaba; Emmanuel Buttigieg contra Bartlomiej Stryczek; y Connan Murray contra un luchador desconocido.

¿Cuándo y dónde ver la pelea de Dalton Smith vs Chon Zepeda?

La pelea se celebrará este sábado 23 de marzo en la Utilita Arena Sheffield, en Inglaterra. Podrás verla a partir de las 13:00 horas (en el horario del centro de México) en el canal de YouTube de DANZ. De hecho, ahí mismo fue donde se transmitió la rueda de prensa de ambos atletas, la cual brilló por el respeto mutuo que se profesaron, sin desestimar el talento y la trayectoria del otro, aunque con un aire de la tensión típica de las competencias.

