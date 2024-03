Puebla VS Tigres EN VIVO: ¿Dónde y a qué hora se transmitirá este partido de la Clausura 2024?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La temporada de Pascua ha iniciado oficialmente y, si bien, esto significa que varios sectores de la población se irán a disfrutar de las vacaciones propias de Semana Santa, la realidad es que el área deportiva no va a descansar. Sino por el contrario, hay varios partidos programados para esta semana, de los cuales ya te hemos estado hablando en los últimos días, como es el caso del partido de Brasil vs España, el cual cerró con un espectacular empate.

Lamentablemente para los futboleros, la fecha FIFA está a punto de llegar a su fin, aunque esto no se traduce como el cierre de la temporada, puesto que la Liga BBVA MX estará de regreso luego de casi 10 días de inactividad. Ahora, dos clubes están por disputarse la jornada 13 del Clausura 2024. ¿Quieres enterarte de cuáles son los clubes que conformarán estos encuentros? Entonces, sigue leyendo porque van a estar de infarto.

Como algunos ya sabrán, el próximo Viernes Botanero se registrarán tres partidos, los cuales van a decidir la recta final del campeonato. Estos estarán conformados por Puebla vs Tigres, América vs Atlético de San Luis y Mazatlán vs Tijuana. Si quieres saber dónde y a qué hora podrás disfrutar del primero de los juegos, no dejes de prestar atención porque te lo diremos en las próximas líneas, así que, toma nota.

El partido de Puebla vs Tigres se celebrará el próximo viernes, 29 de marzo, a las 19:00 horas (tiempo del centro del país) en el Estadio Cuauhtémoc. En caso de que no hayas podido adquirir los boletos para disfrutar del partido en el mencionado recinto, ¡no te preocupes!, porque existe una manera en la que puedas verlo de forma gratuita y desde la comodidad de tu casa, en compañía de tus amigos y seres queridos.

Resulta ser que el partido será transmitido por TV Azteca, así que, podrás sintonizar el juego a través de Azteca Siete o por medio de la página de Internet de Azteca Deportes. Según información proporcionada por el mismo portal de la empresa de Ricardo Salinas Pliego, los narradores del evento serán Antonio Rosique, Luis García, Francisco Chacón, Omar Villarreal y Mary Carmen Lara.

Fuentes: Tribuna