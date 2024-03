Monterrey VS Chivas EN VIVO: ¿Dónde y cuándo ver el partido de la Liga MX?

Comparta este artículo

Guadalupe, Nuevo León.- Si bien este fin de semana se realizan las celebraciones propias de Pascua, la realidad es que el mundo del deporte no se detiene, mucho menos el del futbol, gremio que cuenta con una gran cantidad de eventos para los días viernes 29 de marzo, sábado 30 y domingo 31. Así que, si tu espíritu futbolero te está pidiendo a gritos que te mantengas alerta de todo lo que ocurrirá, no dejes de prestar atención, porque en las siguientes líneas te diremos dónde y a qué hora ver uno de los encuentros más esperados de la temporada.

Como algunos recordarán, en estos días se han estado realizando diversos partidos amistosos, entre ellos destacan los de la Liga MX. Anteriormente te informamos sobre las fechas y los resultados de algunos, siendo que para este fin de semana toca el enfrentamiento entre los Rayados de Monterrey contra las Chivas del Guadalajara. Este partido se realizará en el Estadio BBVA o Gigante de Acero, ubicado en el municipio de Guadalupe, en Nuevo León.

Lamentablemente, no todas las personas podrán acceder al partido, ya sea porque no lograron obtener un boleto o porque se encuentran en otra zona de la República Mexicana. Si ese es tu caso, pero eres un gran fanático de alguno de los dos clubes, no te preocupes, porque existen maneras en las que podrás verlo EN VIVO y desde la comodidad de tu casa, acompañado de tus amigos y familiares. ¿Quieres saber cómo? A continuación te lo decimos.

¿A qué hora y en dónde puedo ver EN VIVO el juego del Monterrey contra el Chivas?

El partido se celebrará en punto de las 19:00 horas (horario del centro de México), durante el próximo sábado 30 de marzo. Existen dos maneras en las que podrás disfrutar del juego: la primera es a través de la señal de TUDN; mientras que la segunda es por medio de Claro Sports, ViX y el Canal 5. Así que, ahora lo sabes, solo tienes que sintonizar la televisión, preparar unas buenas alitas y la bebida de tu preferencia para gozar del partido.

¿Predicciones para el juego de Monterrey vs Chivas?

Todo parece indicar que ambos clubes pondrán lo mejor de sí, ya que ambos tienen mucho por lo que luchar. Por un lado, se encuentra el Monterrey, equipo que se ha mantenido invicto durante los 12 partidos que ha jugado como defensor local; mientras que el Guadalajara es un equipo que cuenta con cuatro victorias en el Gigante de Acero, por lo que todo indicaría que el club de Jalisco está listo por ir por su quinto triunfo.

Fuentes: Tribuna