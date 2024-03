¿Paul Pogba podría jugar en un equipo de México? Este club sería el interesado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mediocampista francés Paul Pogba fue suspendido por dar positivo en un control antidopaje por lo que durante cuatro años estará fuera de toda actividad futbolística a nivel profesional. Ante esto, el jugador podría buscar otras alternativas para mantenerse en activo y una de ellas podría ser en la Kings League Américas, el torneo de futbol que se realiza en México en este año.

Y es que Jacques Passy, quien es entrenador del equipo mexicano Club de Cuervos de esta liga, reconoció que sería una buena opción sumar al futbolista francés, quien actualmente tiene 30 años lo que reduce sus posibilidades de poder mantenerse en el nivel profesional una vez que cumpla con su sanción, por lo que no dudó en expresar esta posibilidad a través de su cuenta de X y candidatearlo para el conjunto que dirige.

"Paul Pogba es de los mejores medio centros / box 2 box / contenciones de la historia. Una sanción de 4 años a los 30 es el fin virtual de su carrera. Mas allá de juzgar la decisión legal de su sanción…. Llámenme iluso, pero… ¿Y si jugara en Club De Cuervos en el próximo split de la Kings League Américas?", escribió Passy. La propuesta fue respondida con emojis de aplausos por parte del equipo.

A Pogba se le realizó la prueba antidoping el pasado 20 de agosto, luego del partido de Juventus contra Udinese en donde el francés no tuvo participación y que su equipo ganó por marcador de 0-3 en la jornada 1 de la Serie A. El mediocampista francés solicitó una segunda prueba antidoping, pero nuevamente dio positivo. La Juventus lo separó del equipo desde la primera prueba y ahora el Tribunal Antidopaje le aplicó la suspensión de cuatro años.

El jugador reaccionó después de conocer la decisión y aseguró que es inocente. “Hoy se me informó de la decisión del Tribunal Antipoaje Nacional y considero que el veredicto es incorrecto. Estoy triste, sorprendido y con el corazón roto de que todo lo que construí en mi carrera profesional me haya sido arrebatado. Cuando no tenga restricciones legales, toda la historia saldrá a la luz", dijo en parte de su publicación en una historia de Instagram.

Fuente: Tribuna