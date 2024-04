Exportero de Europa se une a la NFL como el pateador de los New Orleans Saints

Comparta este artículo

Estados Unidos,- Los New Orleans Saints de la NFL están ampliando sus horizontes reclutando talento internacional. En un movimiento sorprendente, el equipo ha firmado a Charlie Smyth, exportero del futbol gaélico, para la temporada 2024.

Smyth, de 22 años, llega a la liga como parte del 'International Player Pathway', un programa diseñado para brindar oportunidades a talentos de fuera de los Estados Unidos. El joven irlandés, que anteriormente jugaba para el equipo gaélico del condado de Down en la Asociación Atlética Gaélica, se unió al grupo selecto de 15 jugadores elegidos este año para buscar un lugar en alguna de las 32 franquicias de la NFL.

El proceso de Smyth para asegurar un contrato con los New Orleans Saints fue impresionante. Mostró sus habilidades ante los cazatalentos de la NFL en las instalaciones de la Universidad del Sur de Florida, donde dejó una marca notable al conectar un gol de campo de 65 yardas. Aunque no logró romper el récord de la patada más larga en la historia de la NFL, que pertenece a Justin Tucker de los Baltimore Ravens con 66 yardas, su demostración no pasó desapercibida.

En los Saints, Smyth se une al novato Blake Grupe como pateador. Grupe, quien impresionó el año pasado al acertar 30 de 37 intentos de campo y no fallar en 40 puntos extra, será su competencia directa en la posición.

Smyth es el segundo jugador reclutado del 'International Player Pathway' este año en asegurar un contrato con un equipo de la NFL. El primero fue Louis Rees-Zammit, una estrella del rugby galés, quien firmó un contrato de tres años con los campeones Kansas City Chiefs. Rees-Zammit buscará hacer su marca como corredor, receptor o regresador de patadas en la liga de fútbol americano profesional.

Para la temporada 2024, la NFL ha implementado una nueva regla que permite a los equipos reservar un puesto en sus equipos de práctica exclusivamente para un jugador internacional. Este jugador puede ser promovido a la lista activa hasta tres veces durante la temporada, lo que abre oportunidades adicionales para jugadores como Smyth y Rees-Zammit de demostrar su valía en la liga más grande del fútbol americano.

La firma de Smyth con los New Orleans Saints marca otro hito en la expansión global de la NFL y demuestra la disposición de la liga para explorar talentos más allá de las fronteras de los Estados Unidos. Con cada vez más jugadores internacionales dejando su marca en la NFL, el futuro del deporte se vislumbra más diverso y emocionante que nunca.

