Juárez vs Santos EN VIVO: ¿Dónde y cuándo ver el esperado partido de la Liga MX?

Ciudad Juárez, Chihuahua.- Durante la jornada de este domingo, 31 de marzo, se registrará uno de los partidos más esperados de la Clausura 2024: el duelo entre el Juárez, club que jugará en casa, en el estado de Chihuahua, contra el Santos. ¿Quieres enterarte dónde y a qué hora podrás disfrutar de uno de los encuentros más prometedores de la Liga MX? Entonces, no dejes de leer porque a continuación te enteras.

Como ya muchos fanáticos del fútbol sabrán, la decimotercera jornada del torneo Clausura 2024 se celebrará durante la noche de este Domingo de Ramos, es decir a las 19:36 horas, en el estadio Olímpico Benito Juárez, en Ciudad Juárez. Dicho recinto tiene la capacidad para recibir a cerca de 19 mil 703 personas y se encuentra en el área del Chamizal, lo que significa que una menor cantidad de fanáticos podrán disfrutar de la competencia, en comparación con lo registrado hace unos días en el juego del América vs San Luis, el cual se celebró en el Estadio Azteca.

Dado que la recepción será mucho menor, es más que probable que haya fanáticos que no consiguieron boletos para poder disfrutar del juego del FC Juárez vs Santos. Si ese es tu caso, no te preocupes, porque existen algunas maneras de poder ver el partido desde la comodidad de tu hogar, aunque la mayoría conllevan un gasto. Así que, mejor ve alistando tu cartera o busca a algún amigo que te pueda invitar.

¿Dónde ver el partido de Juárez vs. Santos?

La primera opción es verlo a través de la plataforma de streaming de Televisa/Univisión, por medio de ViX+, la cual cuenta con la exclusividad de la transmisión del partido y únicamente lo ofrecerá a sus suscriptores premium. La segunda forma en la que puedes ver la competencia será a través de la señal de Fox Sports o Fox Sports Premium, donde la emisión comenzará 5 minutos antes para brindar una mejor experiencia a sus usuarios.

Según algunos informes, el portal de AS.COM también estará realizando transmisiones del partido minuto a minuto; por lo que podrías optar por esta tercera opción para poder disfrutar del juego. Como se mencionó anteriormente, también podrías pedirle a algún amigo que cuente con la suscripción de alguno de los dos servicios anteriores, que te invite para que puedas ver el partido sin ningún tipo de contratiempo.

Fuentes: Tribuna