'Chicharito' Hernández se 'engancha' con fan de Chivas por la derrota reciente

Guadalajara, Jalisco.- Las Chivas sufrieron una dolora derrota ante Cruz Azul en la última jornada de la Liga MX por lo que los aficionados no quedaron muy contentos con el resultado. Ante esto, un fanático del Guadalajara aprovechó las redes sociales para reprocharle a Javier 'Chicharito' Hernández por lo ocurrido en el Estadio Azteca, ante lo cual el delantero se 'enganchó' y no dudó en responderle.

'Chicharito' hizo un posteo en su cuenta de Instagram respecto al partido de la Kings League Américas en donde su equipo el Olimpo United se enfrentaba a Persas y en el que invitaba a sus seguidores a ver el juego. Fue en esa publicación donde el aficionado le recriminó tomar parte de ese evento luego de la derrota. "Perdemos 3-0 en el Azteca con los hijos del Ame y tienes el descaro de poner eso. Tenemos 3 clásicos chicha no chin...", escribió.

Ante esa respuesta, el jugador no quedó callado y le respondió al aficionado mencionándole que la derrota les había dolido, pero que la vida seguía. En el largo texto, Hernández añadió que pese a que sufrieron ese resultado los futbolistas no debían ser vistos como héroes o villanos y tampoco merecían que se les exigiera no seguir con su vida en caso de un resultado adverso como ocurrió.

Créditos: X @Chivas

"Ojalá nuestro país pueda llegar a entender que somos seres humanos antes que futbolistas. Que somos los primeros en vivir y sentir el dolor de una derrota. Somos los primeros en querer ganar siempre y evitar cualquier derrota. Pero la vida sigue. Y eso no nos quita ninguna responsabilidad. Al contrario. Nos compromete aún más. Cuando ganamos disfrutamos, aprendemos y seguimos. Cuando perdemos aceptamos el doloroso aprendizaje y seguimos.

"No se puede exigir que disfrutemos de la vida humana solo cuando ganamos y sufrirla cuando perdemos. No se nos debería categorizar como héroes si ganamos y como villanos si perdemos. Seguiremos dándolo todo para seguir buscando la victoria en cada partido", escribió Hernández. Chivas ahora enfrenta una semana importante que incluye el clásico nacional a mitad de semana en la Copa de Campeones de Concacaf.

