Ryan García reaparece y aclara extraño video publicado en sus redes sociales

California, Estados Unidos.- El boxeador estadounidense de ascendencia mexicana, Ryan García, causó preocupación entre la comunidad del boxeo luego de la publicación de un extraño video en su cuenta de Instagram en el que mencionaba su muerte. Tras la incertidumbre de las primeras horas de esta mañana, el pugilista reapareció en un nuevo video en su cuenta de X para informar que se encuentra bien y en donde aclara todo lo sucedido.

Fue en las primeras horas de este lunes que se alertó en redes sociales sobre la publicación del video extraño en la cuenta de Instagram del boxeador en donde se podían leer extrañas frases como: "Lo tenemos chicos. Ryan García, que en paz descanse" y también se leía que le habían cortado la garganta, sin mencionar quienes y que nadie encontraría al boxeador. Esto provocó que la comunidad del boxeo y su entorno familiar se preocuparan.

Su exesposa también se había pronunciado en redes para pedir oraciones por García de quien mencionaba que no se encontraba bien; sin embargo, pasadas varias horas, ha sido el propio boxeador quien reapareció en un nuevo video para aclarar lo sucedido y en donde cuenta que no tenía su teléfono y no podía acceder a su cuenta de Instagram por lo que no había sido él quien había publicado ese mensaje tan perturbador.

"Hola chicos, soy Ryan. Vengo aquí para explicar lo que está pasando. No tengo mi teléfono en posesión, no puedo acceder a mi Instagram. Mis tarjetas están bloqueadas. Se están aprovechando mucho de mí. Personalmente me gustaría enviar un video a las personas que me aman y a mis fans, a la familia que está preocupada de que esté bien. No estoy muerto, creo en Jesús, todos esos (rumores) son mentiras", dijo en el video publicado en su perfil de X.

Ryan García, quien tiene un récord de 24 peleas ganadas (20 por nocaut) y una derrota, peleó por última vez en el mes de diciembre de 2023 y salió victorioso y ahora ya tiene calendarizada su próxima pelea, pues se enfrentará al estadounidense Devin Haney el próximo 20 de abril de 2024 en Las Vegas, Nevada por el título de peso super ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Fuente: Tribuna