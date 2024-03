¿A cuánto asciende la fortuna de Julio Urías pese a no tener contrato vigente en la MLB?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El lanzador mexicano Julio Urías finalizó su último contrato con Los Angeles Dodgers en diciembre del 2023 cuando pasó a formar parte de la agencia libre y hasta el momento se mantiene sin equipo debido a que todavía no se resuelve su situación legal, tras haber sido acusado de violencia doméstica y aunque evitó cargos graves, todavía falta que se tome una última decisión por parte de la fiscalía de la ciudad de Los Ángeles.

Debido a esto, la Major League Baseball (MLB) todavía no define si el mexicano tendrá un castigo o no y mientras esto no ocurra parece que ningún equipo se animará a darle un contrato. Sin una relación laboral con una organización del beisbol Urías no está percibiendo un sueldo, pero quizás su fortuna se mantenga gracias a los siete años de carrera profesional. Aunque oficialmente no se puede saber la cifra sobre su fortuna se sabe que fue mejorando sus contratos.

Inicialmente se mantuvo ganando 550 mil dólares, esto en sus primeras temporadas según cifras reveladas por el diario El Economista y así se mantuvo hasta que en el 2019 tuvo una mejora de salario llegando al millón de dólares anuales. Para el 2021 pasó a tener un salario base de 3.6 millones de dólares al año y en el 2022 comenzó a ganar ocho millones de dólares, según una nota del diario Marca. Fue hasta la temporada 2023 cuando el sinaloense evitó el arbitraje salarial y llegó a un nuevo acuerdo con Dodgers.

Según informó el medio estadounidense The Athletic, el mexicano pasó a ganar 14.25 millones de dólares en su última campaña, cabe recordar que en el momento en que fue colocado bajo licencia por parte de la MLB no dejó de percibir su sueldo, sino que solo dejó de tener actividad, por lo que su contrato se cumplió como estaba estipulado y esa cifra habría sido la que percibió en este último año. Antes de que explotará su escándalo, el mexicano estaba destinado a recibir un lucrativo contrato.

Según se especulaba en la prensa estadounidense, al quedar en la agencia libre los Dodgers le iban a ofrecer su primer contrato largo de su carrera y este habría rondado entre los 250 y 300 millones de dólares según los especialistas, lo que lo habría convertido en el deportista mexicano mejor pagado; sin embargo, esto ya no pudo ser. Ahora, con la temporada a punto de comenzar, Urías todavía se encuentra a la espera de la decisión final de las autoridades.

