El PSG cumple y avanza sin complicaciones a la siguiente fase de la Champions League

San Sebastián, España.- El París Saint Germain (PSG) cumplió con su tarea y aseguró su pase a los cuartos de final de la Champions League al vencer 1-2 a la Real Sociedad en el Estadio Reale Arena en el partido de vuelta con lo que ganó por 1-4 en el marcador global. Kylian Mbappé marcó doblete y por si había dudas, disputó todo el partido para devolver al equipo francés a la instancia en la que no jugaban desde la temporada 2020-2021.

Real Sociedad tenía que tomar riesgos para tratar de emparejar el global, pero fue el PSG el que se puso al frente gracias a Kylian Mbappé quien recibió el balón por la derecha en el área y tras un par de recortes cruzó un potente disparo de pierna derecha para vencer al portero en el minuto 14. El mismo delantero francés tuvo una nueva oportunidad, pero su remate se fue desviado por un reflejo del arquero.

Del otro lado el que más intentaba era Takefusa Kubo quien intentó con un remate de zurda que buscaba el ángulo derecho de la portería. Para la segunda mitad, llegó el segundo gol de Mbappé luego de un pase elevado y filtrado de Lee Kang-In que puso a correr al francés hasta quedar de frente al portero rival a quien venció con potente tiro al poste que cubría. Parecía que las esperanzas del equipo local se desvanecían.

Al minuto 69 llegó una leve reacción de la Real con un remate de cabeza que terminó en gol, pero fue anulado por fuera de lugar. Tuvieron después al menos dos opciones claras más con lo que pudieron acercarse, pero no concretaron. Fue hasta el minuto 89 que Mikel Merino marcó el gol de la honra tras un rechace al centro del portero Donnarumma que le quedó fácil al mediocampista del conjunto español.

Al final del partido, Mbappé se mostró satisfecho por haber logrado el objetivo de clasificar a la siguiente instancia. "Estamos muy contentos. Era el objetivo. Queríamos clasificarnos, pero también ganar. Teníamos un plan de juego claro, y conseguimos marcar pronto. No sufrimos demasiada presión, sólo un poco al final. Sabíamos desde el principio que no podíamos dormirnos", mencionó al Canal Plus después del juego.

"Si hubieran abierto el marcador, habrían seguido adelante con el apoyo de su afición. Teníamos que disipar sus esperanzas desde el principio. Eso es lo que hicimos, y estamos muy contentos de volver a cuartos de final", agregó el delantero francés que tuvo una gran participación y fue elegido como el jugador del partido.



