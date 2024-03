Erling Haaland se rinde ante Lionel Messi: "Es el mejor de siempre en mi opinión"

Comparta este artículo

Manchester, Inglaterra.- Mucho se habló sobre los merecimientos de Erling Haaland en los reconocimientos individuales como el mejor jugador del mundo tras un año futbolístico de ensueño en donde lo ganó todo a nivel de clubes, por lo que se llegó a cuestionar que los galardones le fueran otorgados a Lionel Messi, no obstante para el delantero noruego no hay dudas sobre lo que piensa de futbolista argentino.

Para Haaland no hay discusión y consideró que el argentino se merecía todos los trofeos que ganó en el último año y aseguró que para él era el mejor jugador. "Lio Messi ganó esos trofeos y ganó también el Mundial. Es el mejor de siempre, en mi opinión", dijo Erling ante los medios de comunicación durante la conferencia previa al partido que el City sostendrá ante Copenhague en la Champions League.

Por otra parte, Haaland habló de su actualidad esta temporada en donde se mantiene vigente como goleador, pese a una lesión que lo obligó a parar a finales del año pasado. "El año pasado marqué 36 goles y fui el máximo goleador. Esta temporada sigo siendo el máximo goleador, con 18, así que puedes pensar que está siendo una buena temporada o no para mí. Yo creo que lo estamos haciendo bastante bien como equipo y ese es mi objetivo.

Créditos: mlssoceer.com.

"He fallado, he fallado muchas ocasiones y seguramente también lo haga en el futuro y la gente me criticará. ¿Tengo que pensar en ello? No". Haaland aseguró también que disfruta su vida en el Manchester City tratando de aclarar los rumores que lo colocaban ante una posible salida. Si bien mencionó que no sabría lo que le depararía el futuro, aceptó que por el momento está feliz en el equipo inglés.

Fuente: Tribuna