¿Qué le ha dicho Pep Guardiola a Alex Alcalá? El mexicano entrenó con el primer equipo

Comparta este artículo

Manchester, Inglaterra.- El mexicano Alex Alcalá fue uno de los futbolistas que llegaron al Manchester City en el mercado invernal para integrarse a su academia. Ya ha jugado con la categoría Sub 18 y ahora también ha tomado parte en los entrenamientos del primer equipo en donde ha podido trabajar al lado de los jugadores más destacados y ha sido visto por Pep Guardiola, entrenador del equipo.

A propósito de esta situación, el entrenador español compartió con la prensa qué le ha parecido el trabajo del mexicano destacando la importancia de que los jóvenes tengan la oportunidad de trabajar con los jugadores del primer equipo. "Para ellos es clave estar con los adultos para que se prueben y puedan mejorar", expresó en la conferencia previa al partido del Manchester City en la Champions League.

Respecto a si ha hablado con Alcalá o le ha dado algún consejo, Guardiola aceptó que aún no lo hace, pues ha entrenado poco. “No, no aún. Quizás en el futuro. Claro que nos saludamos, nos decimos ‘¿cómo estás?’, pero ha entrenado poco (con el primer equipo), quizás dos o tres veces. Está con nosotros, estamos felices de tenerlo, es un jugador de la academia, pero hay que ir paso a paso”, dijo Pep en conferencia.

Créditos: X @AlexAlcala_05

¿Quién es Alex Alcalá?

Alex Alcalá nació en California, Estados Unidos y es hijo de padres mexicanos por lo que también cuenta con esta nacionalidad. Se desempeña como mediocampista ofensivo o medio centro y comenzó su carrera futbolística en el equipo de la academia de Los Ángeles Galaxy. Sus destacadas actuaciones lo han mantenido en la mira de la Selección Mexicana, combinado que de momento ha decidido representar desde sus categorías Sub 15, Sub 16 y ahora Sub 18.

Tras su paso por la academia del Galaxy fue ascendido al Galaxy II, club que participa en la MLS Next Pro que es la liga juvenil de la Major League Soccer (MLS) en donde el futbolista mexicano tuvo una participación destacada la última campaña acumulando 22 partidos disputados, en los que anotó tres goles, dio cuatro asistencias y participó mil 519 minutos. Su nivel llamó atención del Manchester City Group quien le ofreció un contrato en enero de este año.

Aunque se especuló en cual de los clubes pertenecientes al grupo era en el que iniciaría su desarrollo, fue finalmente en el City en donde fue enviado y en donde buscará desarrollar sus cualidades. El mexicano tiene contrato en el equipo inglés hasta el 2028 y es considerado una de las grandes promesas del futbol mexicano. En el equipo 'Citizen' ya se ha estrenado como goleador y ha tenido minutos en su categoría.

Fuente: Tribuna