Rafael Sóbis hace fuertes acusaciones sobre la derrota de Tigres en Copa Libertadores

Ciudad de México.- El exfutbolista de Tigres, Rafael Sóbis, hizo fuertes revelaciones respecto al partido de vuelta que los felinos disputaron por el título de la Copa Libertadores en el 2015 ante el River Plate en donde señaló que el equipo argentino fue favorecido para ganar el campeonato debido a que los equipos mexicanos estaban en calidad de invitados al certamen por lo que en ningún momento tuvieron oportunidad de ganar, consideró.

En ese 2015, los Tigres comandados por André Pierre-Gignac, quien tenía poco de haber llegado a México y mostraba un extraordinario nivel, sorprendieron a los clubes sudamericanos logrando llegar hasta la final del torneo en donde desafortunadamente fueron goleados 3-0 por el conjunto de River Plate dirigido entonces por Marcelo Gallardo. Sobre ese juego fue cuestionado exfutbolista en una entrevista para el programa Fútbol Champagne.

Ahí reveló que a su consideración la Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol) no habría permitido que fueran campeones. "Si ganábamos el primer partido 4-0, no íbamos a ser campeones porque el mexicano entra como invitado. Yo creo que es un trato de amigos. Nosotros llegamos a la final e imagínate para la Conmebol llevar un equipo al Mundial de Clubes como subcampeón, ¿cómo explica?", señaló.

Además consideró que tenían al arbitraje en su contra, pues desde los primeros minutos las tarjetas no pararon para los jugadores del equipo mexicano. "Empezó el partido y a los 15 teníamos toda la defensa amonestada", dijo. En el partido de ida el partido terminó igualado sin goles y recordó que no pudieron contar con Gignac en el juego de vuelta debido a que padeció de los golpes de ese encuentro.

"Me acuerdo que André (Pierre Gignac) no podía jugar, casi pierde el dedo de los pisotones del primer partido", detalló. Lucas Alario, Carlos Sánchez y Ramiro Funes Mori fueron los anotadores de los goles de la victoria en el juego de vuelta, pero para Sóbis hubo también ayuda arbitral, pues aseguró que hasta el silbante uruguayo Darío Ubríaco lo hacía notar. "Después el árbitro se reía de nosotros. Está bien, adentro de la cancha estábamos nosotros y aceptamos lo que diga la gente de Tigres pero no íbamos a ganar", agregó.

