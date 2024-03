¿Contra quién luchará el Vampiro Canadiense en la última función de su carrera?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El luchador Ian Hodgkinson, mejor conocido como el Vampiro Canadiense, anunció su retiro para este 2024 por lo que tendrá una gira de despedida con la empresa Triple A y ante la inminente última lucha que tendrá en su carrera como profesional ya ha elegido a su rival, quien aceptó el reto de uno de los luchadores más destacados que han llegado a México y que han lucido a nivel internacional.

Fue durante una charla en su podcast, que el Vampiro Canadiense hizo la propuesta a su invitado, Penta Zero Miedo, con quien hace varios años se midió en una intensa lucha extrema siendo una de la más destacadas para ambos. Fue así que frente a los micrófonos el luchador le pidió la oportunidad de darle una última lucha, pues Dorián Roldán, presidente de Triple A le había permitido escoger a su rival.

“No sé cómo lo vas a tomar, yo te hice un favor que cambio tu vida. Yo estoy dispuesto a morir con un guerrero de mi tamaño, pero no hay. Dorian (Roldán) me ofreció varios contrincantes, pero yo no veo a nadie bueno. Pero yo no puedo estar satisfecho. El otro año que entra me voy a casar, ya encontré al amor de mi vida, pero tengo que regresar una vez más al ring. Quiero que me hagas un favor: enfrentarme una vez más”, dijo Vampiro a Penta Zero Miedo.

El luchador, antes conocido como Pentagón Jr. lo pensó un poco, pero finalmente aceptó. "Si realmente quieres que esa lucha, que sea tu última lucha contra mí, estoy dispuesto a hacerlo, pero tú sabes que abajo del ring te respeto, tengo solo gratitud por lo que hiciste por mí en un tiempo y eso no se me olvida. Pentagón Jr, ya no es el mismo, no te puedo prometer que voy a protegerte Vampiro.

"Es mi tiempo, no lo voy a hacer como un favor, lo haré como algo que tengo que hacer, lo quiero poner como un ‘me toca’. Si estás bien seguro de luchar conmigo, no tendré piedad en el ring porque no va a hacer la misma lucha violenta que tuvimos hace diez años”, expresó el luchador. Ambos sellaron su acuerdo con un abrazo y sería en la próxima Triplemanía cuando ambos luchadores se enfrenten.

