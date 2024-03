Ferrari actualiza reporte de salud de Carlos Sainz tras cirugía; no estará en el GP de Arabia

Comparta este artículo

Jeddah, Arabia Saudita.- El piloto español Carlos Sainz Jr. no formará parte del Gran Premio de Arabia Saudita debido a que tuvo que someterse a una cirugía por apendicitis. Es por esta razón que no formó parte de las actividades de este jueves en donde se debía competir en la tercera práctica libre y la clasificación. Había estado durante las primeras dos prácticas del jueves, pero durante la noche de ese día no se sintió bien.

“Obviamente un día complicado tras sentirme mal, las últimas 24 horas han sido difíciles para mí. Hoy todo se trató de intentar salir a la pista y aprender todo lo que pudiera sobre el auto sin empujar demasiado los límites debido a que aún me sentía no muy bien”, había dicho el jueves Sainz Jr. Finalmente en las primeras horas de este viernes, Ferrari informó en un comunicado que su piloto no se presentaría y entraría al quirófano.

"Carlos Sainz ha sido diagnosticado con apendicitis y requerirá cirugía", escribieron en su cuenta de X. Afortunadamente para el piloto español todo salió bien y en una actualización de su estado de salud, la escudería Ferrari informó que ya se encontraba en recuperación. "Carlos ya salió de cirugía. Todo salió bien y ahora se encuentra descansando en el hospital. Le enviamos todo nuestro apoyo para una pronta recuperación", escribieron en el equipo italiano.

Sainz Jr había tenido una buena carrera en el Gran Premio de Bahréin en donde subió al podio en el tercer lugar detrás de 'Checo' Pérez y Max Verstappen y ahora todo apunta a que será hasta el próximo fin de semana cuando pueda volver a las pistas para el Gran Premio de Australia en Melbourne. En su ausencia, Ferrari echará mano de su piloto reserva Oliver Bearman quien ya tuvo sus primeras vueltas en la práctica tres.

Bearman que usualmente compite en la ronda del campeonato de la Fórmula 2 dejará por este fin de semana esa categoría para debutar en la Fórmula 1 este sábado 9 de marzo. habrá que esperar para ver cómo será su participación en la clasificación en donde podría dar la sorpresa, pues al menos en la tercera práctica terminó entre los diez primeros pilotos por lo que no hizo un mal papel.

Fuente: Tribuna