Goku Román, el futbolista que cambió su nombre por el del personaje de Akira Toriyama

Cracovia, Polonia.- El anime Dragón Ball, creación de Akira Toriyama, fue uno de los favoritos de chicos y grandes desde su primera emisión en la década de los ochentas y en los años posteriores gracias a su expansión a nivel internacional. En algunos casos ha sido tan significativo que se ha pasado a un siguiente nivel como adoptar el nombre de un personaje como ha sido el caso del futbolista español Joan Román quien desde el 2020 se llama Goku.

Goku Román (sin acento debido a que tiene diferentes pronunciaciones en el mundo) decidió cambiar su nombre de Joan por el del personaje, según explicó, debido a que se identificaba con los valores que mostraba Gokú en el anime. Fue a través de su cuenta de Instagram en donde dio a conocer a sus seguidores sobre su decisión y solo pidió respeto por ese nuevo cambio que lo ha caracterizado desde entonces.

Créditos: X @GokuRoman22

"Estoy agradecido a Joan por todo lo que he vivido. Lo positivo y las enseñanzas que me ha dejado, pero ahora soy Goku. He escogido este nombre porque me siento identificado con los valores que representa para mí: Perseverancia, empatía, crecerse ante los obstáculos, luz y positividad. Solo pido respeto, como muchas personas ya me lo están demostrando. Siempre en movimiento, siempre hacia adelante. Mucho amor para todos", escribió en ese entonces.

Ahora, al conocer la noticia de la muerte de Akira Toriyama, creador del anime Dragón Ball y de todos sus personajes, Goku Román no se mostró ajeno al hecho y en sus redes sociales se despidió del exitoso autor japonés con un par de emojis en la republicación de dicha noticia. Actualmente Goku Román juega para el Wisla Krakow de la segunda división de Polonia en donde suma 24 partidos, diez goles y cinco asistencias.

Nació en Reus, España y comenzó su carrera en las inferiores del Espanyol de Barcelona desde donde pasó al Manchester City Sub 18, Sub 21 y Barcelona B, antes de llegar al Villarreal de la primera división. Pero su carrera no siguió en el futbol español y se convirtió en todo un trotamundos pasando así al Braga y Nacional en Portugal. Llegó por primera vez a Polonia para jugar con el Slask Wroclaw, el AEL Limassol de Chipre y regresó a tierras polacas al Miedz Legnica. Pasó también por el Panetolikos de Grecia antes de volver a la liga polaca con Pdbeskidzie y su equipo actual.

Fuente: Tribuna