Sporting de Gijón recibe criticas por polémico video por el Día Internacional de la Mujer

Gijón, España.- Este 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer y por eso diversas instituciones o equipos deportivos se suman en apoyo y suelen hacer algo especial. En ese sentido el Sporting de Gijón de la Liga 2 de España hizo un video para esta fecha; sin embargo, el resultado no fue el esperado y en cambio recibió muchas criticas a través de las redes sociales que cuestionaron principalmente el inicio del video.

En dicho filme, aparece al inicio una niña barriendo lo que parece ser una de las líneas de cal del campo y tras unos segundos se levanta y recoge su cubeta para después pasar a tomar la máquina que pinta las líneas blancas y comenzar a marcar el césped sin que el interlocutor conozca qué es lo que hace. Al final aparece el símbolo de la mujer representado con las líneas comunes del terreno de juego.

Este video que fue publicado en su cuenta oficial de X, no fue bien recibido por los internautas quienes cuestionaron que se refuerzan estereotipos del papel de la mujer en la sociedad, por lo que no fue bien recibido en su mayoría. "Decidme que el Sporting no acaba de subir un vídeo de una tía barriendo para felicitar el 8M", "lo peor es que a alguien le pareció una buena idea", "en su cabeza la idea era espectacular", fueron algunos de los comentarios que se leyeron.

La cuenta del equipo volvió a subir el video más tarde, pero recortando el controvertido inicio. Algunos internautas también se cuestionaron por qué no habían enaltecido mejor al equipo femenil para conmemorar este día. Por otra parte, a través de su cuenta de X, Carlos Llamas, quien mencionó haber sido el creador del video, asumió lo que consideró un error y explicó cuál era la idea que tenían al mostrarlo.

"Soy el responsable y asumo el error del video publicado hoy. La idea surgió para mostrar cómo nuestra jugadora dibuja el símbolo de Venus en El Molinón, con toda la fuerza visual de esa imagen. En ese proceso había que borrar la cal de una línea, como es habitual en estos trabajos, y esa es la parte inicial del video. Para luego poder pintar el símbolo y que se viera de forma clara y nítida desde un plano cenital. En todo caso, era una secuencia necesaria. Una idea mal ejecutada. Pido disculpas".

