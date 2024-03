Aaron Rodgers revela cuanto tiempo más planea seguir jugando en la NFL

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mariscal de campo de los New York Jets, Aaron Rodgers, no pudo disputar la temporada pasada debido a una importante lesión que le impidió jugar más allá de su primer partido, por lo que su permanencia en la National Football League (NFL) ha sido puesta en duda en diversas ocasiones; sin embargo, el propio jugador ha revelado si planea retirarse y cuanto tiempo cree que le queda por jugar.

Fue durante su participación en el podcast 'Look Into It Podcast with Eddie Bravo' en donde reveló que cree posible y le gustaría seguir jugando por hasta cuatro temporadas más. Rodgers tiene actualmente 40 años de edad y se recupera de su lesión, pero una vez que este listo no ve inconveniente en cumplir con ese plazo, aunque si aceptó que para ello también deberá contar con algo de buena suerte.

“Volví a los entrenamientos al final de la temporada y no podía conseguir mi velocidad máxima, pero ha sido un buen proceso de rehabilitación desde el inicio. Me siento muy bien y espero poder jugar dos, tres o cuatro años más, pero necesitas tener buena suerte”, aseguró Rodgers en el podcast por lo que los Jets podrán estar tranquilos de contar con el quarterback que significó una gran inversión.

Aaron Rodgers se lesionó el tendón de Aquiles en el primer partido de la temporada 2023-2024 de la NFL y se sometió a cirugía el pasado 14 de septiembre. Pasó a hacer trabajos suaves en el campo para la Semana 9 lo que hizo pensar en un regreso cercano, pues estaba acelerando su recuperación con la posibilidad de jugar con su equipo y ayudarlos a ingresar a los Play offs, pero el equipo quedó eliminado.

Entonces se optó por no forzar la recuperación de Rodgers y no disputó los últimos juegos de temporada regular. El veterano mariscal de campo fue la gran apuesta del equipo neoyorquino para dejar atrás su sequía sin pasar a la postemporada. Ahora se espera que pueda estar en forma para que este nuevo año pueda cumplir con las expectativas que el equipo ha puesto en él y cumplir también su intención de seguir en activo.

