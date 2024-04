América vs New England EN VIVO: ¿Dónde y cuándo ver este partido de la Concachampions?

Comparta este artículo

Massachusetts, Estados Unidos.- El pasado viernes, 29 de marzo, el América se enfrentaba contra el San Luis en su casa, en el Estadio Azteca, en la Ciudad de México; sin embargo, este reñido encuentro quedó en el pasado y ahora este popular club irá como visitante a Massachusetts, en Estados Unidos, para tener un juego contra New England Revolution en el juego de ida de los cuartos de final de la Concachampions 2024.

Como algunos recordarán, para llegar a este punto, Las Águilas tuvieron que disputarse el triunfo en el clásico de clásicos contra las Chivas del Guadalajara, en el que el América venció con un marcador de 5-3 a su favor. Ahora, este equipo está preparado para enfrentarse contra New England en el campo de juego. Como es bien sabido, este club en específico es uno de los preferidos de los mexicanos, por lo que no es de extrañarse que más de uno quiera saber qué canal realizará la transmisión.

Y es que, como te informamos líneas atrás, este partido en específico no se celebrará en México, sino que ocurrirá en Estados Unidos, lo que significa que muchos fanáticos de Las Águilas no podrán estar presentes en el estadio de Massachusetts; sin embargo, no debes preocuparte, porque como siempre ocurre, varios medios estarán dándole seguimiento a lo que ocurra en el juego, así que, si quieres averiguar dónde verlo, no dejes de prestar atención porque a continuación te informamos.

¿A qué hora será el partido de New England Revolution vs Club América?

Dado que el partido se realizará en Estados Unidos, el horario podría variar dependiendo del país en el que lo mires. En el caso de México, el encuentro comenzará a las 19:00 horas; mientras que en Colombia, al igual que en Argentina y en el lado este del país gobernado por Joe Biden, el juego comenzará a las 20:00 horas. En caso de que te encuentres del lado del pacífico en Norteamérica, el juego comenzará a las 17:00 horas.

¿Dónde se transmitirá el partido de América vs New England Revolution?

El encargado de transmitir el juego en todo Estados Unidos será el canal de Fox Sports 2. También puedes ver el juego por medio de Fox Sports App y por la página foxsports.com. Por otro lado, Claro Sports estará dando el minuto a minuto del juego, por lo que no hay posibilidad de que se celebre el encuentro sin que te enteres de lo que está ocurriendo en el campo de juego. Y tú, ¿ya estás listo para el juego?

