"Afición ignorante": Estalla Faitelson contra aficionados de Monterrey por abucheos a Messi

Ciudad de México.- Una nueva ola de polémica inició después de la derrota que sufrió el Inter de Miami contra el Monterrey por la Concacaf Champions Cup, encuentro en el que Lionel Messi fue borrado de la cancha por los Rayados. Asimismo, los aficionados regiomontanos no dudaron en abuchear al astro argentino, acción que no le cayó muy bien al periodista David Faitelson, quien no dudó en reprochar los hechos en televisión nacional.

EL nuevo comentarista de Televisa, en su sección de deportes TUDN, no dudó en hablar sobre lo sucedido durante la eliminación de Lionel Messi y el Inter de Miami en Monterrey y no dejó pasar el terrible comportamiento de los aficionados en el estadio, ya que durante todo el encuentro le dedicó cánticos y abucheos al jugador argentino, actual campeón del mundo y reconocido como el mejor jugador a nivel internacional por la FIFA.

Fue durante el programa ‘Línea de 4’, donde el periodista lanzó una dura crítica a los aficionados del Monterrey y los calificó como ignorantes al abuchear al campeón de mundo en Qatar 2022. Cuestionó los motivos de sus acciones cuando tuvieron la oportunidad de apreciar el futbol de uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos y que tanto ha aportado al deporte a nivel internacional.

Faitelson explota tras abucheos a Lionel Messi, foto: especial

"Me parece que la afición de Monterrey, mostró que es una afición ignorante, esa afición abucheó a Messi es una afición ignorante, ¿Cómo vas a un estadio a abuchear a un futbolista que le ha dado tanto al juego? Le ha dado a Argentina, Barcelona, a lo equipos donde ha estado", comentó.

En ese sentido, Faitelson continuó con su postura en contra de los aficionados de Monterrey y dejó claro que los fanáticos podrían abuchear al cualquiera, menos a Messi. "Un jugador limpio, sin ningún escándalo... no lo saben. Abuchéala a Alba, a quien quieras, no a Messi", finalizó. Lo que desató una fuerte discusión en la mesa de análisis del programa deportivo, en la cual se cuestionó sobre el funcionamiento del equipo norteamericano.

Monterrey avanzó a las semifinales de la Concacaf Champions Cup tras aplastar en la serie al Inter de Miami con un marcador global de 5-2, en ambos encuentros los Rayados dominaron los tiempos, maniataron a su rival y anotaron. El partido de vuelta se convirtió en una fiesta total, donde los presentes pudieron apreciar en vivo la debacle de Lionel Messi y su equipo repleto de estrellas.

Fuente: Tribuna