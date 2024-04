¿O.J. Simpson confesó antes de morir que sí asesinó a su exesposa? Esto se filtró

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante los últimos días el nombre de O.J. Simpson nuevamente acaparó los titulares de la prensa tras confirmarse que había muerto derivado del cáncer de próstata que le había sido diagnosticado durante el año pasado. Tras confirmarse su fallecimiento, circularon rumores sobre una supuesta confesión del exdeportista y actor en su lecho de muerte en relación con los asesinatos de su exesposa Nicole Brown y el amigo de esta Ron Goldman

Como se sabe, Simpson fue absuelto en el juicio penal por los asesinatos de 1994 pero encontrado culpable en un juicio civil, nunca confesó formalmente el crimen. A pesar de la publicación de un libro en 2006 titulado If I Did It, donde presentaba los eventos del doble homicidio de manera hipotética, no existió una confesión real. Pero tras su muerte, se especuló sobre una posible revelación durante sus últimos momentos con vida.

No obstante, estas versiones han sido categóricamente negadas por personas cercanas a él. Según informes, el exjugador de la National Football League (NFL) no reconoció los supuestos crímenes por los que se le juzgó. Kato Kaelin, quien fue testigo en el juicio y vivía en la propiedad de Simpson en el momento de los asesinatos, predijo que Simpson moriría sin admitir culpabilidad.

En una entrevista reciente, Kaelin reafirmó su creencia en la culpabilidad de Simpson, pero expresó dudas sobre si este hizo penitencia antes de su muerte. La muerte de O.J ha reavivado el interés en el caso que conmocionó a la sociedad estadounidense en la década de los 90. A pesar de su fallecimiento, las heridas y el dolor causados a las familias de las víctimas continúan siendo un tema de profunda sensibilidad y controversia.



En resumen, la narrativa de una confesión de Simpson en su lecho de muerte ha sido refutada, y no hay evidencia que respalde tales afirmaciones. La historia de Simpson y el juicio siguen siendo objeto de fascinación y debate, incluso después de su muerte. Y es que la prensa catalogó su caso como 'El Juicio del Siglo', llegando a ser cubierto por miles de medios alrededor del mundo.

O.J. no confesó doble asesinato antes de morir

Fuente: Tribuna