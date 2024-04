Tom Brady revela que quiere regresar a la NFL pero solo bajo estas particulares condiciones

Comparta este artículo

Estados Unidos.- En una reciente declaración que ha sacudido el mundo del futbol americano, Tom Brady ha revelado su deseo y disposición a volver a jugar en la NFL, aunque con una clara limitación: solo estaría dispuesto a jugar para dos equipos específicos.

Con siete anillos de Super Bowl en su historial, seis de ellos con los Patriots de Nueva Inglaterra y uno con los Tampa Bay Buccaneers, Brady es indudablemente una de las leyendas vivientes del deporte. Y ahora, a sus 46 años, parece que el deseo de la competencia aún lo mantiene en vilo y ansioso por volver a los deportes. En una entrevista reciente en el podcast DeepCut, Brady dejó entrever la posibilidad de su retorno a las canchas.

Patriots, Raiders, nunca lo sabes, pero no me opondría. Siempre estaré en buena forma y si puedo pasar el balón, no me opondría. Entonces podría volver, sería como si Michael Jordan regresara", expresó el quarterback

Crédito: Internet

Desde su retiro que fue anunciado en febrero de 2023, tras 23 años de carrera, la especulación sobre un posible regreso de Brady ha sido constante. Antes de la temporada pasada, se rumoreaba que podría unirse a los San Francisco 49ers, el equipo de su infancia, o a Las Vegas Raiders. Sin embargo, ninguna de esas posibilidades se concretó para desgracia de sus admiradores.

La viabilidad de su regreso, sin embargo, dependerá de la aprobación de la NFL, especialmente debido a su interés en convertirse en propietario minoritario de los Raiders. "No sé si me dejarían hacerlo si me convierto en dueño de un equipo de la NFL, no lo sé, pero lo que puedo decir en este momento es que de ocurrir quizá no me opondría a volver", afirmó Brady.

En marzo, Roger Goodell, comisionado de la NFL, señaló que el proceso para que Brady adquiera una participación en los Raiders está en marcha. "Pasamos por un proceso muy exhaustivo. Hemos estado en contacto con su lado y creo que han estado progresando", dijo Goodell.

La posibilidad de que una figura tan icónica como Brady regrese a la NFL, incluso en una capacidad limitada, seguramente emocionará a los fanáticos y generará un intenso debate en la comunidad deportiva. Con su legado ya firmemente establecido, ¿podrá Brady agregar otro capítulo a su extraordinaria carrera? Solo el tiempo lo dirá.

Fuente: Tribuna