¡Pánico en el Azteca! Tras duelo América vs Toluca, propinan brutal golpiza a aficionado

Ciudad de México.- Momentos de pánico y angustia se vivieron la noche del pasado sábado en inmediaciones del Estadio Azteca, al Sur de la Ciudad de México (CDMX), luego del duelo entre las Águilas del América y los Diablos Rojos del Toluca, donde, por ciento, los capitalinos derrotaron 5-1 al equipo mexiquense. Lo que parecía ser un momento de diversión se convirtió en otro evento violento al final de un partido de futbol.

En redes sociales comenzaron a circular imágenes sobre una pelea luego del partido América vs Toluca. En particular, en un video publicado por el periodista Carlos Daniel Salgado se escucha a una fémina contar cómo, cuando ella y su acompañante (aficionado del 'ame') pretendían ir al sanitario, fueron agredidos. Sin embargo, la tensión y los ataques aumentaron, y quedaron en una paliza al masculino (la primera víctima).

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Violencia en el Estadio Azteca durante el América vs Toluca. Dentro del inmueble, golpearon brutalmente a un aficionado. @AztecaDeportes pic.twitter.com/p4OvWs5UrM

La misma afectada declaró que un sujeto no identificado agredió por la espalda a su acompañante, de nombre Óscar; supuestamente, este sujeto comenzó a golpearlos sin motivo aparente. Óscar lo confrontó y le pidió que por favor los respetara, sin embargo, la violencia escaló. El agresor lanzó una patada contra el americanista, ocasionando que cayera desde las gradas hasta el suelo.

Él dijo que no me golpearan y quiso bajar hacía el baño [...] le aventaron, del tercer escalón, una patada. Él no metió las manos y se fue de boca y cayó noqueado, después ese mismo chavo [el agresor] le pateó la cabeza", declaró la mujer que iba con el sujeto que recibió la brutal golpiza.