Boxeador transgénero sufre nocaut en 21 segundos en pelea contra hombre

Estados Unidos.- Patricio Manuel, el primer boxeador transgénero en competir en la categoría masculina, experimentó una dura derrota por nocaut en tan solo 21 segundos durante su pelea contra Joshua Reyes en el condado de Indio, California. Este evento marcó un hito en el mundo del boxeo al abrir las puertas a la inclusión de atletas transgénero en el deporte de contacto.

Manuel, nacido como mujer bajo el nombre de Patricia Manuel en 1985, había tenido una destacada carrera como boxeadora amateur, llegando a ser campeona nacional en cinco ocasiones. Sin embargo, en 2012, tras enfrentar la disforia de género, decidió iniciar su transición para vivir como hombre y continuar su carrera en el boxeo en la categoría masculina.

A pesar de su experiencia y determinación, Manuel sufrió una derrota contundente en su cuarto combate como profesional, enfrentando a un oponente con mayor experiencia en el ring. Aunque llegaba invicto con un récord de 3-0, esta pelea representó un desafío significativo para él.

La pelea de Manuel contra Reyes no fue televisada, ya que formaba parte de la cartelera previa a los eventos principales programados. Sin embargo, el propio Manuel compartió su experiencia en redes sociales, reconociendo la derrota y expresando su decepción por el resultado.

En una publicación en Instagram, Manuel afirmó: “Nunca he sido de esconderme pese al resultado. Perdí anoche, entrené con todo, tuve maravillosos sparrings, pero hay veces en que las cosas no salen como quieres. Lo más importante es que estoy bien, pero me siento profundamente decepcionado y mi ego está lastimado”.

La historia de Patricio Manuel es un testimonio de su valentía y determinación para vivir su verdad, enfrentando los desafíos y obstáculos que ha encontrado en su camino. A pesar del revés sufrido en el ring, su contribución al deporte como el primer boxeador transgénero es un hito significativo en la lucha por la inclusión y la igualdad en el mundo del boxeo y más allá.

