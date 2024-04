Chelsea vs Everton EN VIVO: Canal y horario para ver la Premier League

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La actividad deportiva a nivel mundial no se detiene y se juega otra jornada de la Premier League con el Chelsea vs Everton, encuentro que cerrará la ola de partidos de este fin de semana, el cual se podrá disfrutar EN VIVO en diferentes plataformas, es por ello que ahora se muestran todos los detalles para sintonizar el encuentro deportivo de una de las mejores ligas a nivel mundial.

Chelsea afronta el presente duelo tras conseguir un empate contra Sheffield United en su último partido, los locales han ganado en 12 de los 30 partidos jugados hasta ahora y acumulan una racha de 55 tantos marcados contra 52 goles recibidos. Cabe señalar que el encuentro entre el Chelsea y el Everton no podrá ser visto por televisión en territorio mexicano, aunque hay una opción Streaming que salvará a más de uno

Chelsea vs Everton EN VIVO: Horario y donde ver

15 de abril

Sede: Stamford Bridge

Horario: 13:00 horas

Transmisión: Paramount+

Así llegan ambos equipos

El partido se jugará en la casa del Chelsea, el estadio Stamford Bridge. Al inmueble podrán ingresar 40 mil 341 seguidores que irán con todo para apoyar al equipo local y al visitante. El Everton venció al Burnley en la jornada pasada y buscará sumar de tres en este encuentro y dar un gran partido ante el Chelsea, el cual empató su último encuentro ante el Sheffield United a dos goles, la escuadra local buscará seguir subiendo de posiciones en este certamen.

Por su parte, Mauricio Pochettino, director técnico del Chelsea aseguró que “a los 52 años, identificas muy rápidamente si el equipo está preparado para competir o no. Quizás este grupo no esté lo suficientemente maduro para competir en partidos cada tres días”. Agregó que “es un equipo nuevo y todavía estamos aprendiendo sobre sus perfiles. El proceso siempre lleva tiempo. No es algo mágico”, señaló.

“Estamos en las semifinales de la Copa FA. No estábamos en una buena posición al principio, pero eso es normal. Tenemos que aceptarlo ahora y trabajar para intentar solucionar nuestros problemas”, explicó.

Asimismo, Sean Dyche, entrenador del Everton señaló que “Es un camino difícil para ellos, no es un camino fácil. Siguen apareciendo, siguen cantando, nos cuestionan también – está bien, nunca he tenido un problema con eso y tengo total respeto por eso – y viajan a todas partes”, concluyó, por lo que se espera un duelo más que interesante.

