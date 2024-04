Ex de Carlos Salcido lo acusa de no pagar pensión alimenticia; debe más de 500 mil pesos

Ciudad de México.- Tras ganar la demanda por manutención contra Carlos Salcido, padre de su hijo, Ana María Ornelas ha denunciado que el futbolista no ha cumplido con sus responsabilidades. A pesar de confirmarse la paternidad mediante una prueba de ADN, según el programa Ventaneando, Salcido no ha asumido ni el apoyo emocional ni el económico hacia su hijo Milán, quien tiene casi 8 años de edad y es fruto de una relación extramatrimonial con Ornelas.

De la misma manera, Ornelas reveló que su hijo ha enfrentado complicaciones de salud desde su nacimiento, por lo que ella ha tenido que hacerse cargo de todos los gastos que esto implica: Ingresó al CRIT desde que tenía 9 meses, va a muchas áreas médicas, él es un niño diagnosticado con TDH, está medicado por el neurólogo, tiene escoliosis, ocupa muchas áreas médicas y yo sé que si tuviera el apoyo de Carlos, que se hiciera responsable con la parte que le corresponde, mi hijo tuviera la oportunidad de tener acceso a mejores cosas y él se las ha negado rotundamente".

Conjuntamente, la mujer reveló que Salcido intentó en algún momento llegar a un acuerdo con ella, pero al final, la situación fue totalmente diferente a lo que se había platicado.

Un día me llama y me dice 'oye, quiero arreglar las cosas, quiero conocer al niño, te voy a apoyar', pero él decía que darme una cantidad equis, le dije 'está bien, yo no tengo ningún problema, no hay necesidad de llegar a demandas', pero ya después hubo una situación que no me pareció y decidí demandarlo (…) le dije 'a mí me llevaste con engaños a un lugar, y me dijiste que hiciste la prueba de ADN al niño, me citaste a un lugar a las ciertas horas de la noche y dio el nombre de otra persona', o sea, temí por la integridad de mi hijo, y ese día iba su esposa con él", remató.