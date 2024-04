Pumas, listo para recibir al América; se viene una 'guerra' en Ciudad Universitaria

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Las actividades del futbol mexicano continúan y para la jornada 16 del Clausura 2024 traerá consigo al Clásico capitalino, en el cual se verán las caras Pumas y América, una rivalidad que ha crecido durante los últimos años y ha regalado un sinfín de extraordinarios partidos, por lo que se espera una auténtica guerra en la cancha del Estadio Olímpico Universitario el próximo sábado.

La Jornada 16 del Clausura 2024 tiene el duelo entre Pumas y América, duelo en el que ya piensan los Felinos tras imponerse por la mínima a León. En ese sentido, el entrenador de los del Pedregal ya piensa en lo que será el duelo contra las Águilas, "es un juego hermoso, es un clásico", expresó Gustavo Lema, técnico auriazul. Parece que los universitarios comienzan a tomar una buena racha, por lo que el juego contra América lo podría ayudar a subir puestos en la tabla general.

Cabe señalar que después de la victoria ante León de este domingo en Ciudad Universitaria, los Pumas llegaron a las 23 unidades y se colocaron novenos en la tabla general, por lo que prácticamente tienen asegurado jugar el Play-In, aunque el objetivo es colarse entre los seis primeros. Por su parte, el América llega como líder del torneo al conseguir un total de 32 puntos; sin embargo, esto no le quita el sueño al entrenador argentino.

"Es un clásico y no importa el lugar de la tabla", afirmó Gustavo Lema.

Asimismo, el técnico universitario, quien vive su primer torneo como entrenador tras la salida de Antonio Mohamed, ya piensa en la manera de reforzar al equipo para enfrentarse al cuadro que presente André Jardine. "Esta semana en este caso nos tenemos que fijar en la táctica porque sobra la motivación", explicó ante los medios de comunicación, por lo que se espera un partido cerrado el próximo sábado.

Además, la confianza en el cuadro auriazul se ha incrementado tras las victorias de los últimos dos partidos, pero el técnico no está conforme con ello y busca ampliar la racha. "No estamos conformes y queremos más, estamos con muchas ganas de cara al cierre del torneo, jugando finales contra equipos que hacen muchos goles y hace el cuarto partidos que no recibimos gol", resaltó Lema.

